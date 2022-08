Basket C Gold la Virtus Cermenate debutterà in casa il 24 settembre contro Cusano

Basket C Goldla la Fip Lombardia ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato 2022/23.

Basket C Gold la squadra gialloblù chiuderà la regular season tra le mura amiche contro la Robur Saronno il 15 aprile

Il comitato Fip della Lombardia ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato di basket C Gold 2022/23 che vedrà al via nel girone Rosso l'unica rappresentante lariana la Virtus Cermenate. Il team gialloblù diretto da coach Gilberto Spinelli esordirà in casa il 24 settembre contro il Cusano Milanino e chiuderà l'andata sul campo della Robur Varese il 17 dicembre. La regular season invece si chiuderà il 15 aprile. Al termine della regular season le squadre classificate al 1° e 2° posto dei tre gironi sono ammesse al campionato Interregionale 2023/24 e partecipano ai playoff Gold (2 turni al meglio delle 5 partite) per decretare la campionessa regionale C Gold; le squadre classificate dal 3° al 10° posto di ciascun girone sono ammesse ai playoff Silver formando 4 tabelloni con 2 turni (semifinale e finale) al meglio delle 5 partite. Le 4 vincenti, una per tabellone, sono ammesse al campionato Interregionale 2023/24. Le restanti 12 squadre, perdenti ai playoff Silver, sono ammesse alla Serie C Regionale 2023/24; le squadre classificate dal 11° al 14° posto di ciascun girone terminano di giocare subito dopo la regular season e sono automaticamente ammesse alla Serie C Regionale 2023/24.

Il calendario della Regular season 2022/23 della Virtus Cermenate

1° turno Virtus Cermenate-Cusano andata 24/9, ritorno 15/1

2° turno Marnatese-Virtus Cermenate andata 1/10, ritorno 21/1

3° turno Virtus Cermenate-Nervianese andata 8/10, ritorno 29/1

4° turno Milanotre-Virtus Cermenate-Cusano andata 15/10, ritorno 4/2

5° turno Virtus Cermenate-Vigevano andata 22/10, ritorno 11/2

6° turno Libertas Cernusco-Virtus Cermenate andata 29/10, ritorno 18/2

7° turno Virtus Cermenate-Opera andata 5/11, ritorno 26/2

8° turno Nuova Argentia Gorgonzola-Virtus Cermenate andata 13/11, ritorno 4/3

9° turno Virtus Cermenate-Varese Academy andata 19/11, ritorno 11/3

10° turno Gazzada 7 Laghi-Virtus Cermenate andata 26/11, ritorno 18/3

11° turno Virtus Cermenate-Settimo andata 3/12, ritorno 26/3

12° turno Virtus Cermenate-Lissone andata 10/12, ritorno 1/4

13° turno Robur Saronno-Virtus Cermenate andata 17/12, ritorno 15/4

Girone: Rosso

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

003282 C.S.C. CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

023196 NERVIANESE - NERVIANO (MILANO)

002406 VIRTUS CERMENATE - CERMENATE (COMO)

054681 VARESE ACADEMY - VARESE (VARESE)

017132 MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)

000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)

000809 OPERA BASKET - OPERA (MILANO)

001121 ROBUR SARONNO - SARONNO (VARESE)

046273 SETTIMO BASKET - SETTIMO MILANESE (MILANO)

025666 BASKET 7 LAGHI - GAZZADA SCHIANNO (VARESE)

055762 NOW BASKETBALL VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)

004551 MARNATESE BASKET - MARNATE (VARESE)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)