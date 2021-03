Basket C Gold la Virtus Cermenate domenica 14 all’esame Bocconi Milano

Basket C Gold vigilia del 2° turno nel girone B lombardo.

Basket C Gold il team di coach Gilberto Spinelli cerca il bis dopo l’esordio vincente contro Busnago

Vigilia del 2° turno d’andata del campionato di basket C Gold in Lombardia. Sabato 13 marzo infatti si aprono le danze della seconda tornata anche nel girone B dove è inserita la ProfessionaLink Virtus Cermenate che però nel weekend scenderà in campo domenica 14 in trasferta, Già perchè gasata dalla prima vittoria stagionale ottenuta sabato scorso in casa contro la Fortitudo Busnago il team gialloblù diretto in panchina da coach Gilberto Spinelli domenica sera alle ore 18 renderà visita alla Bocconi Milano nella prima di due trasferte consecutive che poi il 20 marzo la vedrà andare sul campo della Pall. Milano. La Bocconi ricordiamo nel match d’esordio ha perso sul campo della Libertas Cernusco per 73-62. Per la Virtus una sfida alla portata ma comunque da prendere con le molle come tutte quelle di questa prima parte di una stagione come l’ha definita coach Spinelli: “Davvero anomala”.

Questo il programma del 2° turno del girone B

Sabato 13 marzo Busnago-Pall. Milano; domenica 14 ore 18 Bocconi Milano-Virtus Cermenate, Aurora Desio-Lissone, Social Osa Milano-Libertas Cernusco.

Classifica del girone B

Professional Link Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Aurora Desio, Lissone 2; Bocconi Milano, Social Osa Milano, Pall. Milano, Fortitudo Busnago 0.