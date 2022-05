Basket C Gold la Virtus Cermenate prepara l'assalto a Soresina per puntare alla salvezza diretta

Pallacanestro minors in campo

Basket C Gold vigilia del penultimo turno della seconda fase del girone di classificazione

Basket C Gold vigilia del penultimo turno della seconda fase del girone di classificazione

Basket C Gold per il team gialloblù è l'ultimo impegno casalingo e in caso di vittoria potrebbe significare obiettivo raggiunto evitando i playout

Vigilia importante nel campionato di Basket C Gold che è arrivato al penultimo turno della seconda fase. Di fatto è l'ultima gara per la Virtus Cermenate che poi settimana prossima osserverà il turno di riposo. Ed è una vigilia importate davvero per la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli che sabato sera in casa ospita la Soresina per quello che si augura sia l'ultimo impegno stagionale perché vorrebbe dire salvezza diretta senza passare dai playout. Un obiettivo però che passa assolutamente da una vittoria per poi aspettare i verdetti delle gare di settimana prossima. Virtus però che domani scenderà in campo davanti ai suoi tifosi ancora priva di Villa non ancora disponibile.

Il cartellone del 10° turno della seconda fase

Sabato 7 maggio ore 21 Cermenate-Soresina, Arcisate-Lissone, Busnago-Mortara, Seriana-Ospitaletto; domenica 8 Cusano-Cremona, Nervianese-Piadena; mercoledì 11 Gorle-Arcisate

La classifica della seconda fase

Cusano, Piadena, Mortara, Nervianese 20; Lissone, Cremona, Opera 18; Virtus Cermenate, Busnago 16; Seriana, Ospitaletto, Soresina 14; Arcisate, Varese Academy 12; Gorle 10.