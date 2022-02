Basket C Gold la Virtus Cermenate stasera cerca conferme contro la capolista Cernusco

Pallacanestro minors news

Basket C Gold: si chiude oggi la prima fase del girone Giallo.

Basket C Gold: coach Gilberto Spinelli: "Un testacoda non importante per la classifica ma per noi vale molto"

Ultima gara della prima fase nel campionato regionale di basket C Gold. Ultima partita anche per la Virtus Cermenate che nel recupero del 6° turno di ritorno ospita questa sera tra le mura amiche alle ore 21 niente meno che la capolista Libertas Cernusco che vinse all'andata per 71-64.

Un testacoda che però non ha valore ai fini della classifica in vista della seconda fase come spiga il coach gialloblù Gilberto Spinelli: "E' vero per la classifica è una gara che non conta nulla visto che nessuna delle due squadre si porterà dietro in dote questi punti nella seconda fase, ma per noi ha un grande valore perchè vogliamo confermarci dopo la bella vittoria di settimana scorsa contro Busnago anche oggi contro i primi della classe proprio in vista della seconda fase che inizierà a marzo".

Il programma dell’ultimo turno della prima fase girone Giallo

Sabato 19 ore 21 Virtus-Libertas Cernusco, Pall. Milano-9 Coop Romano, Social Osa-Lissone, Busnago-Bocconi; domenica 20 Cusano-Seriana.

La classifica del girone Giallo

Libertas Cernusco 24; Social Osa 22; Pall. Milano, 9 Coop Romano Lombardo 20; Fortitudo Busnago, Lissone, Bocconi 16; Seriana 14; Cusano 12; Virtus Cermenate 10.