Basket C Gold Marco Rota è il nuovo vice allenatore della Virtus Cermenate

Basket C Gold nuovo colpo di mercato per il club brianzolo verso la stagione 2021/22.

Basket C Gold l'ex tecnico dell'Indipendente Appiano Gentile sarà il primo assistente di coach Gilberto Spinelli

Il tempo di appuntare la composizione dei gironi del prossimo campionato di basket C Gold ed ecco che la Virtus Cermenate ha messo a segno un altro colpo di mercato per la squadra 2021/22. Chiuso il roster, il nuovo tassello va a completare lo staff tecnico: si tratta infatti del nuovo vice allenatore della squadra di Serie C Gold che sarà Marco Rota proveniente da Appiano Gentile dove ha allenato nelle ultime due stagioni l'Indipendente in serie D. Rota ha iniziato la carriera da allenatore nel settore giovanile della Robur Saronno dove ha vissuto anche la prima esperienza senior nella stagione 2015/16 quando da assistente di Paolo Piazza, ha vinto il campionato di Serie C Gold e partecipato alle finali di Coppa Italia a Rimini. L'anno successivo, ancora da assistente, si è spostato a Cerignola, dove ha raggiunto la semifinale playoff. Nel 2017 ha allenato Varedo da head coach vincendo la Serie D e salendo di categoria per poi bissare l'anno seguente vincendo la C Silver con la promozione in Gold. Il resto è storia recente con Rota ad Appiano Gentile, dove nel 2019/20 il covid ha bloccato il campionato della sua squadra quando era in vetta mentre nell'ultima stagione sportiva, ha sfiorato la promozione in C Silver perdendo la finale playoff. Ora Rota è pronto per la nuova esperienza in gialloblù: : "Sono davvero contento di essere arrivato a Cermenate, un club che ho visto sempre con ammirazione. La Virtus è una società viva e, oltre ad avere un buon settore giovanile e una C Gold affermata nella categoria da diversi anni, ha attorno a sè un alone di positività. Questo mi ha assolutamente convinto ad accettare un ruolo da assistente allenatore insieme a coach Spinelli, a cui darò sicuramente tutte le mie energie e competenze per poter fare un'ottima stagione".

Girone: GIRONE GIALLO

000106 PALL. MILANO 1958 - MILANO (MILANO)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

003282 C.S.C. CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

051321 9COOP ROMANO LOMBARDO - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

003837 FORTITUDO BUSNAGO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

050046 BOCCONI SPORT TEAM MILANO - MILANO (MILANO)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

002406 VIRTUS CERMENATE - CERMENATE (COMO)

003147 SERIANA BK 75 NEMBRO - NEMBRO (BERGAMO)

000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)