Basket C Gold: il club brianzolo si gioca oggi i quarti di finale della Coppa Lombardia

Basket C Gold: stasera la Professional Link rende visita alla Pall. Milano in palio la semifinale

Sulla scia degli ultimi successi nel campionato di basket C Gold, questa sera la Professional Link Cermenate torna in campo per i quarti di finale della Coppa Lombardia 2022-23. Il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli infatti è di scena alle ore 20.30 sul campo della Pall. Milano in gara secca che vale il passaggio in semifinale. Ricordiamo che nei turni precedenti Cermenate ha eliminato nell'ordine Pescate al primo turno quindi Busnago e agli ottavi il Lissone. Poi sabato sera la Professional Link tornerà in campo anche in campionato quando per l'8° turno di ritorno ospiterà il Gorgonzola.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 32; Robur Saronno, Basket 7 Laghi 30; Lissone 26, Cermenate 24; Vigevano 22; Cernusco 20; Gorgonzola 18; Marnatese, Milanotre 16; Opera, Settimo 14; Varese Academy 12; Cusano 6.

Il programma del 8° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 4 marzo Cernusco-Opera, Marnatese-Milanotre, Basket 7 Laghi-Settimo, Lissone-Vigevano, ore 21 Cermenate-Gorgonzola, Robur-Varese Academy; domenica 5 Nervianese-Cusano.