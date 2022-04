Basket C Gold una super Virtus Cermenate schianta Varese Academy con tanto di centello

Pallacanestro minors risultati

Si è giocato il posticipo del 5° turno della seconda fase di classificazione.

Basket C Gold si è giocato il posticipo del 5° turno della seconda fase di classificazione.

Basket C Gold la squadra gialloblù si è imposta in casa per 105 -84 e sale a quota 14 punti

Vittoria strepitosa per la Virtus Cermenate ieri sera nel posticipo del 5° turno della seconda fase del campionato di basket C Gold. Tra le mura amiche ieri sera infatti la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli ha schiantato la resistenza della Varese Academy con il punteggio di 105-84 dopo un avvio non brillante ma una progressione incredibile dal secondo quarto in poi. Sugli scudi il trio Tremolada-Grampa-Pellizzoni. Con questo successo la Virtus sale a quota 14 punti e si prepara a tornare in campo domenica 10 ospite della Deltaline Opera per proseguire il suo buon momento.

Il tabellino del posticipo Virtus Cermenate-Varese Academy 105-84

parziali 17-24, 56-46, 82-59.

Virtus Cermenate: Tremolada 27, Grampa 21, Pellizzoni 18, G. Romei Longhena 13, Scuratti 8, Broggi 7, Verga Phuwin 5, Banfi 4, A. Romei Longhena 2, Carioni, Villa, Cairoli ne. All. Spinelli Gilberto.

Varese Academy: M. Villa 23, Marchiaro 13, Cane 12, Tornatore 10, Cuttini 9, Filipovic 9, Bongiovanni 7, Santiago 1, Bogunovic ne. All. Rocco).

Il programma del 5° turno della Poule B

Sabato 2 aprile Busnago-Ospitaletto 60-67, Gorle-Lissone 85-81, Soresina-Mortara 71-53, Seriana-Arcisate 68-73, Piadena-Opera 69-52; domenica 3 Cusano-Nervianese 81-64, mercoledì 6 ore 21 Cermenate-Varese Academy 105-84.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara, Piadena, Cusano 16; Lissone, Sanse Cremona, Opera, Virtus Cermenate 14; Nervianese, Busnago 12; Seriana, Varese Academy, Ospitaletto, Arcisate, Gorle, Soresina 8.