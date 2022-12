Basket C Silver Appiano Gentile beffata a Mandello in volata per 70-68

Basket C Silver si è aperto ieri l'ultimo turno d'andata del girone Blu.

Basket C Silver oggi il Gorla ospita il fanalino Rondinella, domani Eba riceve Vimercate

Si è aperto male per i colori lariani l'ultimo turno d'andata del campionato di basket CSilver. Ieri sera infatti l'anticipo del girone Blu ha visto la sconfitta in volata dell'Indipendente Appiano sul campo di Mandello per 70-68 dopo aver a lungo condotto. Appiano tornerà in campo mercoledì 21 per chiudere il suo 2022 giocando in casa il recupero con Morbegno. Oggi invece tocca al Gorla Cantù ospitare il Rondinella Sesto mentre posticipo domenicale in casa per Erba contro Vimercate.

Il tabellino di Mandello Lario - Indipendente Appiano 70 - 68

Parziali 19-20, 34-36, 49-55

Mandello: Redaelli Stefano 21, Longhi Omar 14, Puglisi Francesco 8, Marrazzo Giacomo 7, Ratti Andrea 6, Combi Stefano 5, De Gregorio Thomas 4, Invernizzi Alessio 3, Balatti Daniele 2, Lanfranconi Leonardo ne, Scala Marco ne, All. Tocalli.

Appiano: Leva Matteo 14, Clerici Alex 13, Novati Marco 10, Lanzi L. 9, Gorla Jacopo 7, Castelli Alessandro 5, Tomaselli Jacopo 5, Borsani Riccardo 3, Castelli Federico 2, Ferloni Simone, Luraschi Luigi. All. Bonassi .

Il programma del 13° turno, ultimo d'andata del girone Blu

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Mandello-Appiano 70-68; sabato 17 ore 21.15 Gorla Cantù-Rondinella Sesto, Busnago-Bottanuco, Morbegno-Varedo; domenica 18 ore 18 Le Bocce Erba-Virmecate, Novate-Villasanta. Mercoledì 21 ore 21.30 recupero del 12° turno Appiano Gentile-Morbegno.

La classifica girone Blu

Novate 22; Busnago 18; Gorla Cantù, Villasanta 16; Calolziocorte, Bottanuco 14; Gorle, Morbegno 12; Le Bocce Erba 10; Vimercate, Appiano, Varedo, Mandello 8; Rondinella 0.