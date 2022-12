Basket C Silver il Gorla Cantù allunga il suo momento d'oro e sbanca anche Bottanuco

Basket C Silver si è aperto ieri sera l'11° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver oggi trasferta tosta di Erba con il Gorle domani chiuderà Appiano a Villasanta

Continua il momento d'oro e la scalata del Gorla Cantù nel campionato di basket C Silver. Ieri sera la squadra canturina diretta da coach Mattia Costacurta ha inanellato la quinta vittoria nelle ultime sei gare andando a sbancare anche il campo del Bottanuco nell'anticipo dell'11° turno. Oggi trasferta tosta per Le Bocce Erba sul campo del Gorle mentre domani posticipo domenicale insidioso per l'Appiano Gentile ospite a Villasanta.

Il tabellino di Bottanuco Basket - Gorla Cantù 69 - 75

Parziali 15-27, 36-39, 50-55

Bottanuco: Mazzoleni Marco 16, Augeri Andrea 15, Farinatti Luca 15, Beretta Matteo 12, Vitali Marco 6, Sala Nicholas 2, Tamagnone Norberto 2, De Gaetano Samuele 1, Ondei Davide, Veber Martin Jr, Pirotta Giulio ne. All. Ronconi.

Gorla Cantù: Tarallo Gabriele 20, Borsani Guglielmo 13, Greppi Riccardo 12, Stefanov Rubin 7, Meroni Gregorio 6, Brembilla Davide 5, Tosetti Carlo 5, Cattaneo Luca 3, Terragni Pietro 2, Trombetta Luca 2, Mazzoleni Federico. All. Costacurta.

Il programma dell’11° turno d'andata del girone Blu

Venerdì 2 dicembre oer21.15 Bottanuco-Gorla Cantù 69-75, Busnago-Varedo 70-61, Mandello-Vimercate 73-51; sabato 3 ore 18 Virtus Gorle-Le Bocce Erba, Morbegno-Rondinella; domenica 4 ore 18 Villasanta-Indipendente Appiano, Novate-Calolziocorte.

La classifica girone Blu

Novate 18; Busnago 16; Calolziocorte, Gorla Cantù 14; Villasanta, Bottanuco 12; Gorle, Le Bocce Erba, Morbegno 10; Vimercate, Appiano 8; Varedo, Mandello 6; Rondinella 0.