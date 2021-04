Basket C Silver il Gorla Cantù ancora segno in casa e stacca il pass per i playoff

Basket C Silver si è aperto il penultimo turno della prima fase regionale.

Basket C Silver il Team Abc ieri sera a Casnate ha battuto il Novate per 66-54

Si è aperto ieri sera il penultimo turno della prima fase regionale del campuonato di basket C Silver. Secondo successo consecutivo casalingo nel giro di pochi giorni per il Gorla Cantù che dopo aver domato Garbagnate nel weekend, ieri ha battuto anche il Novate confermandosi in vetta al girone C e staccando il biglietto per i playoff. Il team di coach Sergio Borghi ora chiuderà la prima fase venerdì 30 aprile ospite del Morbegno.

Il tabellino di Gorla Cantù – O.SA.L. Novate 66 – 54

Parziali 16-14, 36-22, 52-47

Gorla Cantù: Pozzi 18, Ronchetti 15, Moscatelli 14, Bresolin 6, Castelli 4, Lanzi 4, Sacripanti 2, Trombetta 2, Terragni 1, Proserpio, Greppi, Clerici. All. Borghi.

Novate Battilana16, Plebani 14, Gigada 7, Milini 7, Peri 7, Gorla 2, Torriani 1, Villa, De Santis ne, Mella ne, Petruzzi ne, Invernizzi ne. All. Beneggi.

Programma del 4° turno di ritorno girone C

Mercoledì 21 aprile ore 21.30 Gorla Cantù-Novate 66-54, Cusano-Morbegno 81-66; giovedì 22 garbagnate-Gorgonzola

Classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù 12; Nuova Argentia Gorgonzola, Cusano Milanino 10; Pezzini Morbegno 8; Garbagnate, Novate 4.

Programma del 5° turno di ritorno girone C, ultimo prima fase

Giovedì 29 aprile Novate-Garbagnate; venerdì 30 Morbegno-Gorla Cantù, Gorgonzola-Cusano.