Basket C Silver il Gorla Cantù apre sabato 8 la fase orologio contro Morbegno

Basket C Silver definito il calendario delle prossime 4 gare del girone C.

Basket C Silver poi il team canturino affronterà nell’ordine Garbagnate, Cusano e Gorgonzola

Definito il calendario della fase orologio del campionato lombardo di basket C Silver. L’unica portacolori lariana il Gorla Team Abc Cantù nel girone C giocherà altre 4 partite e debutterà nella fase ad orologio in casa a Casnate con Bernate sabato 8 maggio alle ore 21 quando ospiterà la Pezzini Morbegno. In pratica il Gorla riparte dal Morbegno contro cui aveva chiuso la prima fase settimana scorsa andando a vincere in Valtellina. Grazie a quella vittoria il team canturino aveva chiuso la prima fase al secondo posto del girone C per differenza canestri dietro la capolista Nuova Argentia Gorgonzola e nella fase ad orologio giocherà ora altre quattro partite: due in casa contro le immediate inseguitrici Morbegno e Cusano, e due fuori casa con chi la precede Gorgnzola e Garbagnate che il fanalino di coda.

Al termine della fase orogio la classifica stabilirà chi passerà ai playoff e chi ai playout.

Questo il cartellone della fase ad orologio

1° turno sabato 8 maggio ore 21 Gorla Cantù-Pezzini Morbegno, Cusano-Novate, Garbagnate-Gorgonzola.

2° turno venerdì 14/5 ore 21.15 Garbagnate-Gorla, Gorgonzola-Cusano, sabato 15 Morbegno-Novate.

3° turno venerdì 21 Gorla Cusano ore 21, sabato 22 Morbegno-Garbagnate, domenica 23 Novate-Gorgonzola.

4° turno venerdì 28 Gorgonzola-Gorla ore 21.30, sabato 29 Cusano-Morbegno, domenica 30 Novate-Garbagnate.

Questa la classifica aggiornata del girone C al termine della prima fase

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 14; Cusano Milanino 10; Pezzini Morbegno, Novate 8; Garbagnate 6.