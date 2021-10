Basket C Silver, il Gorla Cantù ritrova il successo travolgendo Calolziocorte per 74-47

Pallacanestro Minors risultati

Basket C Silver stasera tocca a Le Bocce Erba che rende visita al Morbegno

Torna al successo il Gorla Cantù nel campionato di Basket C Silver . Ieri sera in occasione del 6° turno d'andata del girone Blu2 la squadra brianzola di coach Mattia Costacurta ha travolto in casa l'ostico Calolziocorte per 74-47 prendendo in mano la gara fina dal primo quarto. In evidenza Tarallo e Brembilla. Oggi tocca a Le Bocce Erba che a Morbegno proverà a rispondere al Mandello che ieri ha vinto contro Desio.

Il tabellino di TEAM ABC GORLA CANTU’- CARPE DIEM CALOLZIOCORTE 74-47

(22-14, 42-20, 57-34)

Team ABC Gorla Cantù: Terragni 1, Borsani 12, Redaelli, Tosetti, Elli 8, Moscatelli 12, Milici 4, Brembilla 16, Trombetta, Tarallo 18, Maduka 3, Ndubuisi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Carpe Diem Calolziocorte: Papini, Minari, Meroni 2, Pirovano M. 5, Mazzoleni, Pirovano N. 8, Rusconi 15, Fontana 3, Longhi 7, Galli R., Brown 7, Galli M. All. Mazzoleni, Vice All. Tarabini.

Il programma del 6° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 29 ottobre Mandello-Desio 78-62, ore 21.15 Gorla Cantù-Calolziocorte 74-47 , Varedo-Lentate 43-31; sabato 30 ore 21 Pezzini Morbegno-Le Bocce Erba (arbitri Saracino-Cazzaniga).

La classifica del girone Blu2

Mandello 10; Le Bocce Erba8; Calolziocorte, Desio Morbegno, Varedo 6; Gorla Team Abc Cantù 4; Basket Groane Lentate 0.