Basket C Silver il Gorla mette paura alla capolista Novate che sbanca Casnate solo nel finale

Basket C Silver si è completato l'8° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver buona prova del Team Abc Cantù che pur incompleto comanda per quasi 30' per poi arrendersi 67-73

Sfuma di un soffio il terzo successo consecutivo per il Gorla Team ABC Cantù che in occasione dell'8° turno d'andata del campionato di basket C Silver si è arreso in casa alla capolista Novate per 67-73. E' stata però una resa davvero onorevole per i ragazzi diretti da coach Mattia Costacurta che per quasi tre quarti sono stati avanti. Poi, complice l'infortunio occorso a Borsani e già privi di elementi importanti come Tarallo, Elli e Greppi, i giovani canturini sono stati sorpassati da Novate che però ha dovuto sudare fino alla fine per portare a casa il successo che lo mantiene in vetta da solo.

Il tabellino di Gorla Cantù-Novate 67 - 73

Parziali 19-15, 34-27, 49-51

Gorla Cantù: Meroni Gregorio 15, Tosetti Carlo 15, Brembilla Davide 13, Stefanov Rubin 10, Trombetta Luca 9, Mazzoleni Federico 3, Borsani Guglielmo 2, Cattaneo Luca, Dioum Saliou, Moscatelli Pietro, Terragni Pietro, Toluwa George Miracle. All. Costacurta.

Novate: Sala Stefano 18, Molin Leonardo Ettore 14, Gorla Matteo 10, Cigada Matteo 8, Vismara Cristian 6, Cogliati Emiliano 5, Villa Nicolò 5, Isasi Herrera Denzel 4, Pietrobon Andrea 3, Vassallo Davide ne. All. Ascenzo.

Il programma dell'8° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 11 novembre ore 21.15 Rondinella Sesto-Le Bocce Erba 61-71, Calolziocorte-Bottanuco 63-57; ore 21.30 Appiano Gentile-Gorle 56-65 ( 2-19, 16-32, 38-47), Varedo-Vimercate 77-59; sabato 12 Morbegno-Mandello, ore 21.15 Gorla Cantù-Novate 67-73; domenica 13 Villasanta-Busnago 55-50.

La classifica del girone Blu

Novate 14; Busnago, Villasanta 12; Calolziocorte 10; Morbegno, Cantù, Vimercate, Le Bocce Erba, Gorle, Bottanuco 8; Appiano Gentile, Varedo 6; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.

Il programma del 9° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 18 novembre ore 21.15 Mandello-Gorla Cantù, Bottanuco-Villasanta, Vimercate-Calolziocorte; sabato 19 Gorle-Morbegno, Busnago-Rondinella Sesto; domenica 20 ore 18 Le Bocce Erba-Varedo, Novate-Appiano Gentile.