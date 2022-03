Basket C Silver: Le Bocce Erba cala il tris e batte in casa il Campus Varese per 69-52

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver: per il Gorla Cantù stop onorevole sul campo della capolista Marnatese per 79-65

Si è completato il 4° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver che nel girone Blu ha regalato una vittoria e una sconfitta onorevole alle due squadre nostrane. A segno domenica Le Bocce Erba che ha inanellato la terza vittoria consecutiva superando in casa il Campus Varese per 69-52. Terza sconfitta invece per il Gorla Cantù che si è dovuto arrendere ma a testa alta sul campo della capolista Marnatese che si è imposta per 79-65.

Il tabellino Marnatese-Gorla Cantù 79-65

(23-16, 44-39, 64-53)

Marnatese Basket: De Franco 12, Tiengo 6, Roman, Arui 21, Augusto 9, Preatoni 10, Guidi, Cattaneo 11, Parani 10, Siviglia, Pogliana. All. Viola.

Team ABC Gorla Cantù: Terragni 9, Moscatelli P., Redaelli 3, Tosetti 6, Meroni 6, Moscatelli T. 23, Milici 11, Clerici 2, Chiappa, Trombetta 1, Bresolin 2, Toluwa 2. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto. Il tabellino di Le Bocce Erba-Campus Varese 69 - 52 (18-14, 35-22, 56-44) Le Bocce Erba: Valsecchi 15, Colombo 14, Smaniotto 10, Arnaboldi 9, Rigamonti 7, Corti 5, Meroni 4 , Caimi 2, Stillo 2, Sironi 1, Sirtori, Sivaglieri. All. Fracassa. Campus Varese: Ghezzi 15, Veronesi 13, Macchi 10, Pavese 7, Spertini 5, Assui 2, Carità, Napolitano, Rosso, Sorrentino, Volpe, Bacchiega . All. Botta.

Il programma completo del 4° turno della seconda fase

Venerdì 4 marzo Desio-Fagnano 77-44, Varedo-Casoratese 40-51, Lentate-Castronno 53-78, Calolziocorte-Venegono 73-60; sabato 5 ore 21.15 Marnatese-Gorla Cantù 79-65, Morbegno-Luino 68-70; domenica 6 ore 18 Le Bocce Erba-Campus Varese 69-52. Rinviata al 16/3 Daverio-Mandello,

La nuova classifica della seconda fase

Marnatese 34; Castronno 28; Mandello 24; Morbegno, Luino, Calolziocorte, Le Bocce Erba 22; Varedo, Casoratese 20; Daverio, Desio 18; Gorla Cantù, Venegono 14; Campus Varese 6; Virtus Olona 2, Basket Groane Lentate 0.

Il programma completo del 5° turno della seconda fase

Venerdì 11 marzo Fagnano-Groane Lentate, Venegono-Desio, Daverio-Varedo, Luino-Calolziocorte, ore 21 Campus Varese-Gorla Cantù, Mandello-Marnatese; sabato 12 ore 19 Casoratese-Le Bocce Erba, Morbegno-Castronno.