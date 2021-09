Basket C Silver, Le Bocce Erba è già al lavoro sotto la regia di coach Arturo Fracassa

Basket C Silver: la prima squadre del club brianzolo ha aperto la stagione 2021/22.

Basket C Silver: capitan Spreafico e compagni stanno svolgendo la preparazione in vista del debutto in campionato del 24 settembre

Sta già sudando parecchio la nuova Le Bocce Erba che parteciperà al prossimo campionato di basket C Silver lombardo che scatterà a fine settembre. La squadra erbese quest'anno allenata da coach Arturo Fracassa infatti si è radunata venerdì scorso, 27 agosto, e ha subito iniziato la preparazione presso la Casa della Gioventù dove proseguirà a lavorare fino a quando tornerà a disposizione il PalaErba. In questa prima parte capitan Marco Spreafico e compagni stanno lavorando ogni giorno sotto le cure del preparatore atletico Giuliano Botta mentre la parte tecnica è curata da coach Fracassa e dal vice Mauro Livio. Un programma inteso e graduale per portare il team erbese ad arrivare pronto per il debutto in campionato previsto per il 24 settembre sul campo della cugina Team Abc Cantù. Ricordiamo che poi Le Bocce parteciperà anche alla Coppa Lombardia, dove entrerà in gioco nel secondo turno affrontando in trasferta la pari categoria Basket Groane Lentate.

Questo il roster de Le Bocce Erba 2021/22

Vittorio Sirtori, 2001, play, 183 cm;

Marco Spreafico (capitano), 1989, ala, 190 cm;

Simone Smaniotto, 1991, play, 178 cm;

Daniele Sironi, 1991, guardia, 182 cm;

Andrea Rigamonti, 1997, guardia, 180 cm;

Gianluca Corti, 1995, ala, 193 cm;

Francesco Stillo, 2001, guardia, 182 cm;

Francesco Caimi, 1999, guardia/ala, 189 cm;

Lorenzo Valsecchi, 2000, ala, 192 cm;

Riccardo Losa, 1994, guardia/ala, 190 cm;

Marco Meroni, 1993, pivot, 203 cm;

Tommaso Colombo, 1993, pivot, 200 cm.

Staff tecnico prima squadra Le Bocce Erba

Capo allenatore: Arturo Fracassa;

Assistente Mauro Livio;

Preparatore atletico Giuliano Botta