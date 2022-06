Basket C Silver Le Bocce Erba ha organizzato un autobus di tifosi per seguire la squadra domani a Robbio

Basket C Silver per il club brianzolo è vigilia della gara di ritorno dei quarti playoff.

Basket C Silver la squadra di coach Arturo Fracassa dovrà difendere il + 28 conquistato all'andata per volare in semifinale

Cresce l'attesa in casa de Le Bocce Erba per il match di ritorno dei quarti di finale playoff del campionato di basket C Silver. Per la sfida di domani sera che vedrà impegnato il team di coach Arturo Fracassa sul campo degli Aironi Robbio già battuti all'andata, la società erbese chiama a raccolta i suoi tifosi e per l'occasione ha organizzato un autobus per affrontare l'insidiosa trasferta al seguito della squadra. Al momento rimangono ancora posti liberi. Chi volesse usufruirne é pregato di contattare per prenotare e/o verificare disponibilità al numero 333-7991894 oppure al 340-5509736. partenza prevista per le ore 18.15 da Erba. La società erbese ci crede e punta a fare l'impresa di volare in semifinale playoff, dopo il + 28 dell'andata.

Il programma del ritorno dei quarti di finale del tabellone Blu serie C Silver

Mercoledì 8 giugno ore 21 Marnatese-Excelsior Bergamo (1-0), Sanmaurense-Morbegno (1-0); ore 21.15 Aironi Robbio-Le Bocce Erba (0-1), ore 21.30 Ombriano-Novate (0-1).

I risultati dell'andata dei quarti di finale del tabellone Blu serie C Silver

Sabato 4 Excelsior Bergamo (8° verde)-Marnatese (1° Blu) 48-71, Morbegno (5° Blu)-Sanmaurense Pavia (4° giallo) 54-64; domenica 5 ore 18.30 Le Bocce Erba (7° blu)-Aironi Robbio (2° giallo) 74-46, OSAL Novate (6° giallo)-Ombriano Basket 2004 (3° verde) 62-54.