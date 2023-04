Basket C Silver: si è giocato il penultimo turno regolare del girone Blu.

Basket C Silver: Le Bocce Erba sbanca Villasanta e vola alla post season

Il turno pre pasquale nel campionato di basket C Silver si è rivelato dolce solamente per Le Bocce Erba che non solo ha vinto sul campo del Villasanta ma anche festeggiato l'8° posto e la qualificazione alla post season Playoff-playout. Niente da fare invece per l'Indipendente Appiano Gentile che perdendo a Morbegno è retrocessa con un turno d'anticipo. Le speranze del team di coach Matteo Bonassi erano già appese ad un filo che però si è spezzato nella trasferta valtellinese. Dopo aver brindato alla promozione invece si è fermata in casa la corsa del Gorla Cantù battuto dal Calolziocorte. Ora il campionato si ferma per Pasqua e tornare venerdì 14 aprile per giocare l'ultimo turno regolare.

Villasanta - Le Bocce Erba 57 - 66 Parziali 18-18, 30-39, 42-50

Erba: Stillo Francesco 11, Colombo Tommaso 10, Smaniotto Simone 9, Allevi Alessandro 8, Meroni Marco 8, Arnaboldi Edoardo 6, Caimi Francesco 5, Cagnazzo Stefano 4, Corti Gianluca 3, Brambilla Carlo 2, Spreafico Marco, Citterio Andrea ne, All. Pesca.

Morbegno 70 - Indipendente Appiano 70 - 56 Parziali 21-13, 29-38, 47-48

Appiano Gentile: Gorla Jacopo 17, Novati Marco 14, Leva Matteo 9, Borsani Riccardo 4, Clerici Alex 4, Castelli Alessandro 3, Tomaselli Jacopo 3, Ferloni Simone 2, Castelli Federico, Lanzi Lorenzo. All. Bonassi-

Gorla Cantù - Carpe Diem Calolziocorte 80 - 84 Parziali 20-23, 48-40, 58-67

Cantù: Brembilla Davide 13, Elli Stefano 12, Tarallo Gabriele 12, Tosetti Carlo 12, Borsani Guglielmo 10, Greppi Riccardo 6, Cattaneo Luca 4, Trombetta Luca 4, Moscatelli Tommaso 3, Milici Simone 2, Toluwa George Miracle 2, Clerici Filippo. All. Costacurta

Il cartellone completo dell'12° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 31 marzo Mandello-Varedo 95-66; sabato 1 aprile ore 21.15 Morbegno-Appiano Gentile 70-56, ore 21-30 Gorla Cantù-Calolziocorte 80-84, Busnago-Vimercate 77-65, Gorle-Bottanuco 66-68; domenica 2 ore 18 Villasanta-Le Bocce Erba 57-66, Novate-Rondinella 60-49.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 42; Gorla Cantù 38; Busnago 32; Villasanta, Bottanuco, Calolziocorte 28; Gorle, Bocce Erba 24; Morbegno 22; Varedo, Vimercate 20; Mandello 18; Indipendente Appiano 16; Rondinella Sesto 8.

Il cartellone completo dell'13° turno ultimo di ritorno del girone Blu

Venerdì 14 aprile ore 21.15 Rondinella-Cantù, Bottanuco-Busnago, ore 21.30 Varedo-Morbegno, Appiano Gentile-Mandello, Calolziocorte-Gorle, Vimercate-Le Bocce Erba; domenica 16 Villasanta-Novate.