Basket C Silver: sabato 1 aprile Appiano deve cercare il colpo a Morbegno per sperare

Nell'uovo di Pasqua il campionato di basket C Silver trova un 12° turno di ritorno "spezzatino". Si apre venerdì 31 marzo con l'anticipo Mandello-Varedo mentre sabato 1 aprile scendono in campo due squadre nostrane. A Casnate il Gorla Cantù che già certo della promozionei alla prossima C affronta il Calolzicoorte per continuare la festa davanti ai suoi tifosi. Trasferta di vitale importanza invece per Appiano Gentile la cui salvezza ora è davvero appesa ad un filo. Deve vincere e di tanto a Morbegno per continuare a tenere accesa la fiammella della speranza. Domenica 2 infine chiuderà il posticipo de Le Bocce Erba di scena a Villasanta per provare a trovare altri due punti per la salvezza matematica.

Il cartellone completo dell'11° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 31 marzo Mandello-Varedo; sabato 1 aprile ore 21.15 Morbegno-Appiano Gentile, ore 21-30 Gorla Cantù-Calolziocorte, Busnago-Vimercate, Gorle-Bottanuco; domenica 2 ore 18 Villasanta-Le Bocce Erba, Novate-Rondinella.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 40; Gorla Cantù 38; Busnago 30; Villasanta 28; Bottanuco, Calolziocorte 26; Gorle 24; Le Bocce Erba 22; Morbegno, Varedo, Vimercate 20; Indipendente Appiano, Mandello 16; Rondinella Sesto 8.