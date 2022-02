Basket C Silver: Le Bocce Erba sfiora il colpaccio contro la Marnatese

Pallacanestro minor risultati

Si è completato il 1° turno della seconda fase del girone Blu.

Basket C Silver: si è completato il 1° turno della seconda fase del girone Blu.

Basket C Silver: la squadra brianzola di coach Fracassa ieri si è arresa in casa ma solo nel finale per 73-75

Si è completato ieri il primo turno della seconda fase del campionato di basket C Silver e nel girone Blu si quasi chiuso con il botto. Già perchè ieri sera Le Bocce Erba ha sfiorato il colpaccio in casa contro la capolista Marnatese perdendo solo nel finale di misura per 73-75. Ottima prestazione dei ragazzi di coach Arturo Fracassa che hanno giocato alla pari con la grande favorita per la promozione sapendo anche rimontare nel finale. Alla vigilia coach Fracassa aveva chiesto approccio giusto e segnali di ripresa dalla sua squadra che ha risposto con una prova di carattere che fa ben sperare per il futuro.

Il tabellino di Le Bocce Erba - U.S. Marnatese 73 - 75

Parziali 20-24, 37-38, 48-56

Le Bocce Erba: Arnaboldi Edoardo 11, Losa Riccardo 10, Spreafico Marco 9, Valsecchi Lorenzo 9, Colombo Tommaso 8, Rigamonti Andrea 8, Stillo Francesco 7, Smaniotto Simone 6, Corti Gianluca 5, Sironi Daniele, Sivaglieri Giorgio. All. Fracassa.

Marnatese: Cattaneo Maria A. 20, Arui Alessandro 18, Augusto Matteo 15, Tiengo Filippo 8, De Franco Federico 6, Preatoni Vittorio 5, Pogliana Riccardo 3, Pariani Marcello, Parietti Matteo ne, Roman Alessio ne, Siviglia Alessio ne, All. Viola.

Ecco il programma completo del 1° turno della seconda fase

Venerdì 11 ore 21.15 Gorla Cantù-Daverio 80-75, Luino-Lentate 71-63, Venegono-Morbegno 70-53, Calolziocorte-Olona 76-63, Castronno-Desi0 69-79; sabato 12 Casorate-Mandello 79-58; domenica 13 ore 18 Le Bocce Erba-Marnatese 73-75, Campus Varese-Varedo 53-60.

Questa la classifica abbinata con cui ripartirà la seconda fase

Marnatese 28; Castronno 22; Mandello 20; Varedo, Morbegno, Calolziocorte, Luino 18; Le Bocce Erba, Daverio, Desio, Casoratese 16; Gorla Cantù 14; Venegono 12; Campus Varese 6; Virtus Olona 2, Basket Groane Lentate 0.

Ecco il programma completo del 2° turno della seconda fase

Venerdì 18 Campus Varese-Mandello, Castronno-Calolziocorte, Lentate-Venegono, Varedo-Marnatese, Desio-Luino; sabato 19 ore 21 Casoratese-Gorla Cantù; domenica 20 ore 18 Le Bocce Erba-Daverio; martedì 22 Fagnano Olona-Morbegno.