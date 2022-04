Basket C Silver Le Bocce Erba torna alla vittoria in casa dominando contro il Fagnano Olona

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è completato ieri l'11° turno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver si è completato ieri l'11° turno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver progressione vincente per il team di coach Arturo Fracassa che si è imposto a domicilio per 85-54

Si è completato l'11° turno del girone Blu del campionato lombardo di basket C Silver con una domenica di riscatto per Le Bocce Erba. Ieri infatti il team di coach Arturo Fracassa è tornato alla vittoria e lo ha fatto in modo convincente tra le mura amiche battendo il Fagnano Olona con un netto 85-54. Con questo risultato Le Bocce sale a quota 28 punti e si tiene in corsa per un posto playoff.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Fagnano Virtus Olona 85 - 54

Parziali 24-13, 46-30, 69-42

Le Bocce Erba: Colombo Tommaso 13, Spreafico Marco 13, Valsecchi Lorenzo 12, Losa Riccardo 9, Sironi Daniele 8, Smaniotto Simone 8, Corti Gianluca 6, Citterio Andrea 5, Stillo Francesco 5, Arnaboldi Edoardo 3, Sirtori Vittorio 2, Sivaglieri Giorgio 1, All. Fracassa.

Fagnano: Bianchi Lorenzo 16, Palladini Alessio 8, Ceriani Simone 7, Poggiolini Corrado 7, Coppo Andrea 6, Cerutti Giovanni 5, Poloni Giulio 4, Sili Federico 1, Cova Lorenzo, Pinzi Alessandro. All. Coppo Marco.

Il programma dell'11° e terzo turno di ritorno girone Blu

Venerdì 22 aprile ore 21.15 Castronno-Gorla Cantù 73-61, Varedo-Venegono 78-67, Groane Lentate-Daverio 70-92 , Luino-Mandello 75-84, Campus Varese-Calolziocorte 52-63, Desio-Marnatese 64-69; sabato 23 Casoratese-Morbegno 87-80; domenica 24 ore 18 Le Bocce Erba-Fagnano 85-54.

La classifica del girone Blu

Marnatese 46; Castronno 36; Luino, Morbegno, Casoratese 32; Daverio, Calolziocorte 30; Mandello, Le Bocce Erba 28; Varedo 24; Desio 22; Gorla Cantù 20; Venegono 18; Campus Varese 10; Fagnano Virtus Olona 8, Groane Lentate 2.