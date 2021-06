Basket C Silver stasera esordio casalingo nel 1° turno del Gorla contro Cusano

Basket C Silver si sono aperti i playoff nel campionato lombardo.

Basket C Silver gara 2 prevista mercoledì 9 in trasferta, eventuale bella a Casnate sabato 12 giugno

Si è aperta ieri sera la fase playoff del campionato lombardo di basket c Silver. In campo questa sera anche l'unica rappresentante brianzola il Gorla Cantù che sabato 5 giugno a Casnate alle ore 21 (arbitri Cazzaniga-Tran) ospita gara 1 della serie contro il Cusano Milanino. Gara 2 sarà giocata invece mercoledì 9 a Cusano (ore 21) mentre per l'eventuale bella si tornerebbe a Casnate sabato 12 giugno alle ore 21. Ricordiamo che in stagione Gorla e Cusano si sono già affrontate per ben 3 volte: nel girone regolare un successo per parte in trasferta, all'andata del Gorla s'impose per 56-70 mentre al ritorno colpo esterno del Cusano a Casnate per 59-75. Nella fase ad orologio invece successo casalingo dei canturini per 75-54.

Questa la griglia completa dei playoff C Silver Lombardia

Giocata ieri (D2) CMT Luino - (D3) Pall, Castronno 66-51

(D1) Marnatese Basket - (D4) Basket Legnano 91

(E2) Sanmaurense Pavia - (E3) Nuova Olympia Voghera:

(C2) ABC Cantù - (C3) CSC Cusano Milanino

(A2) Manerbio Basket - (A3) JB Ch@llenge Curtatone

(B1) Persico Seriana Basket - (B4) Bottanuco Basket

(A1) Lic Sas Pellico Verolanuova - (A4) Ospitaletto Basket

(E1) Cerro Maggiore - (E4) ASD Ardens Basket Sedriano

(B2) Bellini Gorle - (B3) Bluorobica Bergamo

(C1) Nuova Argentia Gorgonzola - (C4) Pezzini Morbegno