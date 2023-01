Basket C Silver: venerdì 13 da brividi: che anticipi per Le Bocce Erba e Appiano

Basket C Silver vigilia del primo turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: sabato 14 big match d'alta quota a Casnate per il Gorla Cantù che ospiterà Busnago

Tutto pronto nel campionato di basket C Silver per tornare in campo e aprire il 2023 e il girone di ritorno. Nel girone Blu le prime a scendere in campo saranno domani sera, in un venerdì 13 di fuoco sia Appiano che Erba. L'Indipendente dopo aver chiuso il 2022 vincendo il recupero con Morbegno domani sera ospiteranno quel Rondinella con cui esordì nella categoria mettendo a segno la prima storica vittoria. Contemporaneamente invece in trasferta scenderà in campo anche Le Bocce Erba che renderà visita al Caloziocorte. Così coach Arturo Fracassa presenta la sfida: "Noi arriviamo dall'ultima vittoria del 2022 mentre Calolzio si presenta ferita e arrabbiata dalle ultime tre sconfitte consecutive quindi avrà una grande voglia di rivalsa. Sarà una partita tosta come del resto mi aspetto lo saranno tutte in questo girone di ritorno che sono sicuro sarà ancora più competitivo dell'andata. Noi ci siamo allenati bene durante la pausa ma dobbiamo alzare l'asticella e avere più continuità". Sabato sera poi toccherà al Gorla Cantù che ospiterà a Casnate il big match tra seconde forze, contro il Busnago.

Il programma del 14° turno, 1° di ritorno del girone Blu

Venerdì 13 gennaio ore 21.30 Appiano-Rondinella, Caloziocorte-Erba, Vimercate-Morbegno, Bottanuco-Novate, Varedo-Gorle; sabato 14 ore 21.15 Gorla Cantù-Busnago; domenica 15 Villasanta-Mandello.

La classifica girone Blu

Novate 24; Busnago, Gorla Cantù 18; Villasanta, Bottanuco 16; Calolziocorte, Gorle 14; Morbegno, Bocce Erba 12; Appiano, Varedo 10; Vimercate, Mandello 8; Rondinella 0.