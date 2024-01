Basket Divisione Regionale 1: il 2024 parte male per Villa Guardia e Inverigo beffate in Valtellina, oggi derby Appiano-Erba

Non è iniziato nel modo migliore il nuovo anno per le squadre lariane impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1. Ieri sera infatti le prime gare del 2° turno di ritorno hanno riservato due sconfitte in rimonta subite dalle due matricole GS Villa Guardia e Il Gigante Inverigo. Il GSV a Morbegno si è dovuto arrendere in volata dopo una gara molto equilibrata che ha visto i ragazzi di coach Mattia Di Lorenzo avanti per oltre tre quarti. Molto equilibrata e combattuta anche la partita giocata dall'Inverigo di coach Davide Pina sul campo del Sondrio che ha trovato nel finale la zampata vincente. Oggi fari puntati sul derby Appiano Gentile-Le Bocce Erba e sul match casalingo dei Cucciago Bulls contro Mandello.

I tabellini delle gare di ieri

Morbegno- G.S. Villaguardia 77 - 67 Parziali 24-24, 42-45, 59-62

Morbegno: Del Barba Alessandro 22, Castelli Manuel 10, Gottari Giorgio 10, Cazzaniga Davide 7, Folzani Federico 7, Lo Serigne Mourtala 7, Martinalli Filippo 5, Broggi Andrea 4, Galli Giorgio 3, Manni Emanuele 2, Del Barba Davide, Scalera Luigi. All. Bianchi.

G.S. Villaguardia: Bassi Angelo 14, Cucchi Riccardo 14, Dhaoui Andrea 11, Strambini Pietro 8, Gatti Nicolò 6, Pagani Samuele 6, Magatti Leonardo 3, Baparapè Malik 2, Lamedica Alessio 2, Volontè Edoardo 1, Veronelli Francesco, Giussani Elia ne. All. Di Lorenzo.

Sportiva Sondrio - Il Gigante Inverigo 75 - 65 Parziali 19-15, 30-31, 48-48

Sportiva Sondrio : Bertini Matteo 28, Parolo Roberto 14, Spinelli Gregorio 10, Motalli Tommaso 9, Benvenuti Mattia 7, Lo Verso Sebastiano 3, Bonfadini Francesco 2, Patroni Andrea 2, Lavizzari Pietro, De Buglio Francesco ne, Monaco Stefano ne, Spinelli Guglielmo ne. All. Busi Gianfranco.

Il Gigante Inverigo: Terraneo Mattia 17, Bianchi Omar 15, Caggio David 10, Galli Riccardo 10, Motta Cristiano 8, Ravasi Marco 3, Smaniotto Simone 2, Cappelletti Simone, Galli Matteo, Garota Giacomo. All. Pina.

Il cartellone del 13° turno, 2° di ritorno del girone Centro D

Sabato 6 gennaio: 21 Morbegno-Villa Guardia 77-67, Sondrio-Inverigo 75-65; domenica 7 ore 18 Appiano Gentile-Erba, 18.30 Cucciago-Mandello, Nibionno-Rovagnate, Tirano-Civatese

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba, Cucciago Bulls 20; Villa Guardia, Morbegno 16; Civatese, Appiano Gentile 14; Inverigo, Nibionno 12; Mandello 8; Rovagnate, Sondrio 6; Tirano 4.