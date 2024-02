Basket Divisione Regionale 1: posticipo ok per Cucciago, amaro per Villa Guardia ko con Nibionno

Si è chiuso con i due posticipi domenicali agrodolci per le lariane il 19° turno del girone Centro D di Divisione Regionale 1 maschile. Ieri infatti è tornato al successo dopo due ko di fila il Cucciago che ha faticato per regolare in casa il Tirano ma così ha potuto agganciare in vetta Le Bocce Erba che nell'anticipo aveva sbancato Inverigo.

Posticipo amaro invece per il Villa Guardia che ha dovuto incassare una sconfitta in volata sul campo del lanciato Nibionno dopo essere stati anche avanti. Già mercoledì sera però il Villa Guardia tornerà in campo per aprire il nuovo turno in casa contro la Civatese.

I tabellini delle lariane

Civatese - Indipendente Appiano 66 - 59

Parziali 21-18, 37-34, 48-50

Indipendente Appiano : Novati Marco 18, Clerici Alex 17, Lanzi Lorenzo 8, Castelli Federico 5, Leva Matteo 5, Ferloni Simone 4, Borsani Riccardo 2, All. Gargantini.

Il Gigante Inverigo - Le Bocce Erba 52 - 61

Parziali 15-16, 31-29, 39-48

Il Gigante Inverigo : Terraneo Mattia 14, Bianchi Omar 10, Motta Cristiano 10, Ravasi Marco 7, Gafforelli Tommaso 4, Galli Riccardo 3, Cappelletti Simone 2, Galli Federico 2, Galli Matteo, Smaniotto Simone. All. Pina.

Le Bocce Erba : Stillo Francesco 13, Cagnazzo Stefano 9, Corti Gianluca 9, Allevi Alessandro 8, Arnaboldi Edoardo 7, Brambilla Carlo 6, Colombo Lorenzo 4, Terragni Pietro 3, Sivaglieri Giorgio 2, Citterio Andrea, Pagani Stefano, Picarelli Nicolò ne, All. Pesca.

Cucciago Bulls - Tirano 78 - 73

Parziali 18-22.39-39, 55-49

Basket Nibionno - G.S. Villaguardia 61- 58

Parziali 15-16, 32-35, 46-45

G.S. Villaguardia: Cucchi Riccardo 16, Bassi Angelo 15, Persico Benedetto 10, Baparapè Malik 6, Gatti Nicolò 5, Strambini Pietro 4, Pagani Samuele 2, Lamedica Alessio , Magatti Leonardo, Mazzoni Michael, Moscatelli Igor, Volontè Edoardo, All. Di Lorenzo .

Risultati del 19° turno, 8° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 16 Inverigo-Erba 52-61, Civatese-Appiano 66-59, Mandello-Rovagnate 70-80; sabato 17 Sondrio-Morbegno 51-52; domenica 18 Cucciago-Tirano 78-73, Nibionno-Villa Guardia 61-58.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls, Le Bocce Erba 26; Morbegno, Civatese, Nibionno 24; Appiano Gentile, Villa Guardia 22; Rovagnate 18; Mandello 14; Inverigo 12; Sondrio, Tirano 6.

Cartellone del 20° turno, 9° di ritorno del girone Centro D

Mercoledì 21 ore 21.30 Villa Guardia-Civatese; venerdì 23 ore 21.30 Appiano-Mandello; sabato 24 ore 20.30 Morbegno-Cucciago; domenica 25 ore 17.30 Tirano-Inverigo, ore 18 Erba-Rovagnate, Nibionno-Sondrio.