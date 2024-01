Basket Divisione Regionale 2: tutto pronto per la ripartenza a caccia delle lepri Tavernerio e Lesmo

E' vigilia di ripartenza per il campionato di Basket Divisione Regionale 2. Dopo la sosta per le festività si apre martedì 9 gennaio il ritorno del girone Ovest C con l'anticipo 5 Fuori Giussano-Antoniana Como. Poi mercoledì 10 toccherà alla capolista Tavernerio aprire il suo 2024 andando in trasferta sul campo del Carnate. Proprio il Tavernerio di coach Matteo Rini è la lepre del torneo con il Lesmo mentre a due lunghezze inseguono Lurate Caccivio e Figino che torneranno in campo venerdì 12 entrambe in casa rispettivamente contro Cesano Seveso e Alebbio Como. Domenica 14 chiuderà il testacoda Lesmo-Lomazzo.

Programma del 12° turno, primo di ritorno girone Ovest C

Martedì 9 gennaio ore 21.30 5 Fuori Giussano-Antoniana Como; mercoledì 10 ore 21.30 Carnate-Tavernerio; venerdì 12 ore 21.30 Lurate Caccivio-Cesano Seveso, ore 21.15 Figino-Alebbio, Pescate-Comense; domenica 14 ore 18.15 Lesmo-Lomazzo.

La classifica aggiornata del girone Ovest C

Tavernerio, Lesmo 18 Kaire Sport Lurate Caccivio, Figino 16; Pescate 14; Antoniana Como, Cesano Seveso 12; Comense, 5 Fuori Giussano 8; Alebbio Como, Carnate 4; Lomazzo 2.