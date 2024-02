Basket Divisione Regionale 3: Triuggio risponde al Mariano e lo aggancia in vetta, dietro bel colpo della SB'83

Continua il duello in vetta al girone lariano J di Divisione Regionale 3 con il Mariano Comense che è stato raggiunto ieri sera dal Triuggio a quota 26. Dopo il successo della Vismaravetro nell'anticipo di martedì, ieri sera i Lambers hanno risposto superando a fatica in casa il Socco Fino. Dietro si conferma la SB'83 Cermenate che ha regolato Albavilla mentre niente da fare per il fanalino Leopandrillo Cantù stoppato dalla Sampietrina. Oggi il derby brianzolo Cucciago-Senna mentre domenica il cartellone verrà chiuso dal posticipo Guanzate-Playground.

Il cartellone del 15° turno, 4° di ritorno del girone J

Martedì 30 gennaio alle 21.15 Meda-Mariano 42-64; giovedì 1 febbraio alle 21.30 Triuggio-Socco 71-68, Sampietrina-Leopandrillo Cantù 64-40, SB'83 Cermenate-Albavilla 64-51; venerdì 2 febbraio alle 20.30 Cucciago-Senna; domenica 4 alle 18 Guanzate-Playground Team.

La classifica aggiornata del girone J

Vismaravetro Mariano Comense, Lambers Triuggio 26; SB’83 Cermenate 22; Playground Team 18; I Gladiatori Albavilla, Pol. Senna 14; Cucciago Bulls, Socco Fino, Sampietrina 12; OSG Guanzate 10; Meda 6; Leopandrillo Cantù 4.