Basket femminile: si è aperto ieri sera il 7° turno di ritorno del campionato di C donne.

Basket femminile: anticipo amaro per Como che cade in casa contro la Fernese per 50-61

Si è aperto ieri sera il 7° turno di ritorno del campionato di serie C di basket femminile che ha regalato un ghiotto antipasto sul parquet del PalaFrancescucci di Casnate. Sull' ex tempio della gloriosa Comense ieri sera è sceso in campo in anticipo il Basket Como che però ha dovuto incassare una nuova sconfitta per mano della Fernese che si è imposta per 50-61. Il turno continuerà venerdì sera con Trezzano Gallarate mentre sabato toccherà al Btf Cantù che rilanciato dall'ultimo successo contro Garbagnate proverà a bissare in casa contro il Legnano. Domenica invece chiuderanno i posticipi esterni di Vertematese a Garnagnate e della Nonna Papera Mariano a Milano contro l'Idea Sport.

Il cartellone del 22° turno stagionale, 7° di ritorno girone B:

Mercoledì 8 marzo Basket Como-Fernese 50-61; venerdì 10 marzo Trezzano-Gallarate; sabato 11 ore 20-45 Btf Cantù-Legnano, ore 21 ; domenica 12 ore 19 Idea Sport-Mariano, Garbagnate-Vertematese, Sondrio-Bollate, Corsico-Tradate.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 36; S0ndrio, Corsico 32; Ardor Bollate, Vertematese30; Nonna Papera Mariano 26; Idea Sport, Fernese 20; Tradate, Legnano 18; Basket Como, Trezzano 12; Btf Cantù 6; Garbagnate 4; Gavirate 0.