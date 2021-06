Basket femminile, c'è tanta Brianza al raduno dell'Italia Under19 che sogna il torneo iridato

Basket femminile diramate le convocate per il raduno della nazionale azzurra premondiali.

Basket femminile tante atlete di Costa dalla marianese Nasraoui a Spinelli, da Allievi a Colognesi e Labanca

E' iniziata la calda estate del basket femminile italiano e anche nostrano. Il Settore Squadre Nazionali Giovanili Italiane per il raduno di preparazione per le amichevoli con l’Ungheria e per la partecipazione al Campionato del Mondo della Nazionale Under 19 femminile ad agosto, ha diramato la lista delle convocate dall’11 luglio al 16 agosto 2021. Nella lista tante atlete brianzole di scuola basket Costa Masnaga dalla marianese Meriem Nasraoui (chiamata anche con la Nazionale Under 20 femminile) a Vittoria Allievi da Silvia Colognesi a Martina Spinelli fino all'ultima arrivata Marika Labanca. Tutte con un sogno nel cassetto: quello di partecipare alla rassegna iridata Under19.

Le c0nvocate per il raduno azzurro Under19

Vittoria Allievi (2003, A/G, Basket Costa)

Giorgia Amatori (2003, P, Cestistica Campobasso)

Giorgia Bovenzi (2002, P, Virtus Aprilia)

Silvia Colognesi (2002, C, Basket Costa)

Ashley Egwoh (2002, C, Cestistica Campobasso)

Marika Labanca (2003, A/C, Basket Costa)

Francesca Leonardi (2002, A/G, Reyer Venezia Mestre)

Eva Lizzi (2003, C, Libertas Sporting Basket School)

Caterina Logoh (2003, G, Minibasket Battipaglia)

Ndack Mbengue (2003, C, Team Birmingham Elite (Gbr))

Meriem Nasraoui (2002, A/C, Basket Costa)

Giulia Natali (2002, G, Reyer Venezia Mestre)

Silvia Nativi (2002, G, Galli Basket)

Ilaria Panzera (2002, G, Geas Basket)

Sara Ronchi (2003, A, Geas Basket)

Clara Rosini (2002, G, Reyer Venezia Mestre)

Irene Ruffini (2003, G, Use Basket Rosa)

Martina Spinelli (2002, A/C, Basket Costa)

Anna Turel (2002, P/G, Libertas Sporting Basket School)

Egwoh, Leonardi, Mbengue, Nasraoui e Ronchi raggiungeranno la sede del raduno quando avranno terminato l’attività con la Nazionale Under 20 femminile. Solo 12 atlete parteciperanno alle amichevoli in Ungheria e al successivo Campionato del Mondo di Debrecen

Giocatrici a disposizione

Elena D'Este (2002, C, Reyer Venezia Mestre)

Elena Giordano (2002, G, Lupe San Martino)

Federica Merisio (2003, P, Geas Basket)

Marta Pellegrini (2002, G, Geas Basket)

Laura Valli (2003, A/P, Geas Basket)

Lo staff:

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti allenatori: Giuseppe Piazza, Angela Gianolla

Preparatore Fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Capo Delegazione: Massimo Protani (28 luglio-16 agosto 2021)

Team Manager: Domenico Meroni (11-28 luglio 2021)

Team Manager: Emanuele Cecconi (26 luglio-16 agosto 2021)

Programma azzurro

11 luglio

Inizio raduno alle 17:00 c/o l’Hotel Novarello Resort - Via Dante Graziosi 1, Granozzo con Monticello (Novara)

18.30-20.30 Allenamento

12-28 luglio

Mattina Allenamento

Pomeriggio Allenamento

29 luglio

Trasferimento in Ungheria

30-31 luglio

Amichevoli con Ungheria

1-3 agosto Allenamenti

4 agosto

11.00-11.45 Allenamento c/o Szent Efrem Tornacsarnok

19.00-20.30 Allenamento c/o Hodos Imre Sports Hall

5 agosto

12.00-12.45 Allenamento c/o Toth Arpad Secondarx School

20.45-22.15 Allenamento c/o Olah Gabor Sports Hall

6 agosto

11.00-11.45 Allenamento c/o Szent Efrem Tornacsarnok

19.00-20.15 Allenamento c/o Hodos Imre Sports Hall

7 agosto

13.00-13.45 Allenamento c/o Szent Efrem Tornacsarnok

20.30 Italia-USA c/o Hodos Imre Sports Hall

8 agosto

11.30-12.15 Allenamento c/o Toth Arpad Secondarx School

17.00 Egitto-Italia c/o Olah Gabor Sports Hall

9 agosto

11.00-11.45 Allenamento c/o Toth Arpad Secondarx School

19.00-20.30 Allenamento c/o Olah Gabor Sports Hall

10 agosto

13.00-13.45 Allenamento c/o Olah Gabor Sports Hall

20.30 Italia-Australia c/o Olah Gabor Sports Hall

11-15 agosto

Allenamenti e gare in base ai risultati della fase a gironi

16 agosto

Rientro in Italia e fine Raduno