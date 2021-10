Basket femminile colpo di mercato Villa Guardia: ingaggiata un'ex Comense

News dalla pallacanestro in rosa

Basket femminile inizia oggi il campionato di Promozione donne in Lombardia.

Basket femminile un rinforzo di esperienza e talento per il GSV di coach Cantaluppi che debutterà sabato 30 ottobre in casa contro Lainate

Parte questa sera, venerdì 22 ottobre anche il campionato di basket femminiel di Promozione in Lombardia. Ai nastri di partenza anche un'unica squadra lariana il GS Villa Guardia che però oggi non scende in campo visto che ha dovuto rimandare al 3 novembre la prevista gara inaugurale a Canegrate. Il team lariano diretto da coach Roberto Cantaluppi esordirà quindi nel 2° turno in casa sabato 30 novembre presso la palestra di via Tevere contro il Basket Lainate. Mentre in questo fine settimana il GSV farà da spettatore al primo turno, può godersi anche un buon precampionato visto che settimana scorsa ha vinto il Torneo di Samaarte un triangolare con la partecipazione della squadra locale e del team Under 19 di Busto Arsizio. Villa Guardia ha battuto prima Busto per 40-29 e poi Samarate, una diretta concorrente in campionato, per 48-19. Da segnalare poi che il GSV ha piazzato in queste ore un ultimo colpo di mercato assicurandosi l'esperta Valentina Girardin, forte giocatrice ex Pool Comense che torna a giocare per portare il suo contributo e mettere a disposizione il suo talento alla causa del team di coach Cantaluppi.

Il programma del 1° turno d'andata girone Verde Promzoione femminile

Venerdì 22 ottobre: Binzago-San Rocco, Lainate-Fernese, Real Busto-Samarate, rinoviata al 3 novembre Canegrate-GS Villa Guardia.