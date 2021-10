Basket femminile Il GS Villa Guardia di Promozione è inserito nel girone Verde

Pallacanestro rosa minors al via

Basket femminile novità importante per il club lariano in vista del campionato 2021-22.

Basket femminile novità importante per il club lariano in vista del campionato 2021-22.

Basket femminile il GSV di coach Roberto Cantalupoi giocherà in amichevole con Tradate, Binzago e poi un triangolare settimana prossima

Novità per il basket femminile nostrano e per il campionato di Promozione 2021/22. Il comitato Fip della Lombardia ha infatti comunicato la composizione dei gironi. Le 24 squadre iscritte sono state divise in tre raggruppamenti e tra esse c'è anche il GS Villa Guardia unica rappresentante lariana inserita nel girone verde. La squadra lariana diretta da coach Roberto Cantaluppi sta svolgendo il precampionato che la vedrà venerdì sera misurarsi in amichevole con Tradate in trasferta poi in casa domenica 10 contro Binzago infine sabato 16 ottobre torneo triangolare a Lonate Pozzolo contro Samarate e Under di Busto Arsizio inatetsa del calendario Promozione.

I gironi di Promozione Femminile Lombardia

Girone: VERDE



003588 PALLACANESTRO FERNESE - FERNO (VARESE)

035333 GIOVANI ATLETI BASKET - SAMARATE (VARESE)

054850 BASKET LAINATE - LAINATE (MILANO)

054943 POB BINZAGO 2017 - CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)

002986 G.S. VILLAGUARDIA - VILLA GUARDIA (COMO)

052968 BASKET SAN ROCCO 2013 - SEREGNO (MONZA BRIANZA)

052966 REAL BUSTO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

003815 BASKET CANEGRATE - CANEGRATE (MILANO)

Girone: BLU

052123 BASKET CARNATE - CARNATE (MONZA BRIANZA)

050409 LIONS BASKET SCHOOL - BRESCIA (BRESCIA)

000840 STARCH NINO RONCO ORNAGO - ORNAGO (MONZA BRIANZA)

008766 PONTEVICO BASKET - PONTEVICO (BRESCIA)

050518 POL. VOBARNO - VOBARNO (BRESCIA)

052447 ORATORIO S.GIUSEPPE - DALMINE (BERGAMO)

001007 DI. PO. VIMERCATE - VIMERCATE (MONZA BRIANZA)

045303 BASKET BETTOLA - POZZO D'ADDA (MILANO)

Girone: GIALLO

044926 OLIMPIA PESCHIERA BORROMEO - PESCHIERA BORROMEO (MILANO)

005394 C.S. CORSICO - CORSICO (MILANO)

050203 NOVA BASKET 2003 PAVIA - CAVA MANARA (PAVIA)

052728 BASKET FEMMINILE MILANO - MILANO (MILANO)

003282 C.S.C. BK CUSANO - CUSANO MILANINO (MILANO)

008274 TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)

018173 STARLIGHT VALMADRERA - VALMADRERA (LECCO)

008275 C.A.T. VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)