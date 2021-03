Basket femminile Del Pero e Costa eliminata ai quarti di Coppa Italia

Basket femminile sono iniziate ieri a Bologna le final eight di A1 a Bologna.

Basket femminile troppo forte la Famila Schio che si è imposta per 84-53 e cola in semifinale

Si è aperto ieri il grande evento del basket femminile italiano, le Techfind Final Eight di Coppa Italia Serie A1 che da giovedì 4 e fino a lunedì 8 marzo si svolgono presso la Virtus Segafredo Arena .Tra le pretendenti al trofeo anche Limonta Costa Masnaga con tante cestiste brianzole in rosa dalla capitana canturina Beatrice Del Pero all’assese Laura Spreafico che ieri sera è scesa in campo per affrontare nei quarti di finale la Famila Schio che si è dimostrata avversaria troppo forte. Del Pero e compagne ci hanno provato ma alla fine si sono dovute arrendere alle venete con il punteggio di 84-53.

Poco male l’importante era esserci visto che per la Limonta di fatto è stata la prima volta alle finali di Coppa Italia di A1. Ora Del Pero e compagne torneranno a giocare per il 22° turno di campionato sabato 13 marzo ospiti di Sassari (ore 17). In precedenza la kermesse ieri era stata inaugurata dal primo quarto di finale alle ore 16.30 Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari che ha visto il fragoroso successo delle lagunari per 102-57. Oggi si gioca l’ultimo quarto di finale Passalacqua Ragusa – Use Rosa Scotti Empoli visto che la Virtus Bologna è direttamente in semifinale poichè il Geas Sesto ha dovuto rinunciare a partecipare all’ultimo momento per un caso di positività all’interno del gruppo squadra. Domenica 7 le due semifinali e lunedì 8 marzo in occasione della festa delle donne, l’attesa finalissima che assegnerà il trofeo 2021.

Questo il tabellino di Schio-Limonta Costa Masnaga 84-53

(29-20, 49-25, 68-37. Schio: Keys 11, Mestdagh 11, Cinili 3, Gruda 10, De Pretto 12, Achonwa 18, Crippa 5, Dotto 2, Trimboli 2, Sottana 10. All. Vincent. Limonta Costa Masnaga: Spreafico 6 (0/5, 2/6), Villa 3 (1/1, 0/2), Villa 6 (3/9, 0/1), Osazuwa, Del Pero 5 (0/5, 1/5), Jablonowski 5 (1/3, 1/2), Spinelli 11 (4/8 da 2), Allievi 4 (2/3, 0/1), Toffali, N’Guessan 8 (1/3, 2/2), Nunn 5 (2/5, 0/1). All. Seletti.

Il programma completo delle finali di Coppa Italia



Giovedì 4 marzo Quarti di finale



QF1: Ore 16:30 • Umana Reyer Venezia – Fila San Martino di Lupari 102-57

QF2: Ore 20:00 • Famila Wuber Schio – Limonta Costa Masnaga 84-53

Venerdì 5 marzo Quarti di finale



QF3: Ore 16:30 • Passalacqua Ragusa – Use Rosa Scotti Empoli

QF4: Ore 20:00 • Virtus Segafredo Bologna – Allianz Geas Sesto San Giovanni