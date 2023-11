Basket femminile: derby del Lario senza sorprese Como affonda a Lecco 77-44

Si è chiuso ieri sera il 5° turno d'andata del campionato di serie C femminile senza sorprese. Il posticipo del girone C infatti ha mantenuto fede al pronostico della vigilia e ha visto il Basket Como uscire sconfitto dal derby lariano affondato sul campo del Lecco che si è imposto con un ampio 77-44. Basket Como che resta ultimo a quota 0 e che tornerà in campo già mercoledì 8 per ospitare il derby con il Villa Guardia.

Il tabellino di Lecco Women Basket-Basket Como: 77-44

Parziali: 23-13, 46-19, 62-33

Basket Como: Frontini 19, Barozzi 11, Borloni 5, Ghielmi 3, Colombo 3, Avanzi 2, Adesanya 1, Bragotto, Andreotti, Reva. All. Rigamonti.

I risultati del 5° turno d'andata del girone C

Venerdì 3 novembre ore 21.15 Mariano-Villa Guardia 53-42, ore 21.30 Vertematese-Garbagnate 46-54; sabato 4 ore 21 Nibionno-Cantù 102-26; domenica 5 ore 18 Lecco-Basket Como 77-44.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Lecco 10; Nonna Papera Mariano 8; Villa Guardia, Garbagnate 4; Btf Cantù, Vertematese 2; Basket Como 0.

Il programma del 6° turno d'andata del girone C

Mercoledì 8 novembre ore 21.30 Basket Como-Villa Guardia; venerdì 10 ore 21.30 Vertematese-Btf Cantù; domenica 12 ore 18 Lecco-Nonna Papera Mariano, Garbagnate-Nibionno.