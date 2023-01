Basket femminile dolce Capodanno per la canturina Del Pero che con Bologna sbanca Crema

Basket femminile nel primo giorno del 2023 si è giocato nel campionato di A1 donne

Basket femminile la guardia brianzola ha contribuito con 7 punti nel largo successo della Virtus per 64-98

Il campionato di serie A1 di basket femminile ha aperto l'anno nuovo giocando molte partite del 14° turno stagionale nel giorno di Capodanno. Un inizio fortunato e bagnato con una bella vittoria per la cestista canturina Beatrice Del Pero che ieri con la sua Virtus Segafredo Bologna ha vinto sul campo di Crema per 64-98. Per la guardia di Cantù 7 punti in 21 minuti di gioco. Del Pero e Bologna si confermano al secondo posto in classifica dietro alla capolista Schio e torneranno in campo domenica 8 gennaio ancora in trasferta ospiti del San Martino di Lupari. Invece la cestista di Vertemate Sofia Frustaci aveva già giocato d'anticipo il 14° turno il 30 dicembre scorso perdendo in casa contro Campobasso di misura per 49-52.

Programma del 14° turno di serie A1 donne

Il 30 dicembre Lucca-Campobasso 49-52, Faenza-Venezia 71-102; il 1 gennaio Crema-Bologna 64-98, San Martino di Lupari-Schio 72-73, Moncalieri-Geas 58-64; il 2 gennaio Brescia-Sassari, Valdarno-Ragusa.

Classifica aggiornata di serie A1 donne

Schio 28; Bologna, Venezia 24; Geas Sesto 20; Sassari 18; Campobasso 16; Ragusa, San Martino di Lupari 14; Moncalieri 12, Faenza 8, Crema 6; Lucca 4; Brescia, San Giovanni Valdarno 2.

Programma del prossimo turno di serie A1 donne

Sabato 7 gennaio Sassari-Valdarno, Faenza-Moncalieri; domenica 8 Geas-Schio, Ragusa-Brescia, Campobasso-Venezia, Crema-Lucca, San Martino di Lupari-Virtus Bologna.