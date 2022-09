Basket femminile: si assegna oggi la Supercoppa Italiana donne 2022 ad Alghero.

Basket femminile: la canturina Del Pero cerca il primo trofeo con Bologna e contro la sua ex Schio

Il basket femminile italiano assegna oggi il suo primo Trofeo la SuperCoppa italiana al termine delle final four che si sono aperte ieri con le due semifinali al PalaManchia di Alghero. Oggi a contendersi la Supercoppa nazionale ci saranno da una parte le campionesse d'Italia in carica della Famila Schio che nella prima semifinale hanno battuto per 81-72 la Gesam Gas&Luce Lucca dove ha giocato anche la cestista di Vertemate Sofia Frustaci che ha realizzato 2 punti in 16' in campo.

Dall'altra parte oggi in campo ci sarà la Virtus Segafredo Bologna della guardia canturina Beatrice Del Pero che ieri ha travolto in semifinale Ragusa per 99-62: per Del Pero 2 punti in 11' in campo. Appuntamento quindi per la finalissima questa sera alle ore 18 con la canturina Del Pero che proverà ad alzare il suo primo trofeo in maglia Virtus proprio contro la sua ex squadra Schiocon cui ha centrato il "triplete" tricolore nell'ultima stagione.

SEMIFINALI Supercoppa Italiana - Martedì 27 settembre 2022

Famila Wuber Schio - Gesam Gas&Luce Lucca 81-72 (23-20, 42-40, 67-52)

Virtus Segafredo Bologna - Passalacqua Ragusa 99-62 (26-18, 48-35, 75-46)

FINALE Supercoppa Italiana - Mercoledì 28 settembre 2022

ore 18:00 - Famila Schio 1 - Virtus Segafredo Bologna

La finale è trasmessa in chiaro su LBF TV e su MS Channel (canale 814 di Sky).