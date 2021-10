Basket femminile domani si parte con il derby Vertematese-Basket Como e Gallarate-Btf

Pallacanestro in rosa... n campo

Basket femminile si sta per alzare il sipario del campionato di serie C Donne.

Basket femminile sabto chiuderà la "classica" Pol. Comense-Nonna Papera Mariano

L'attesa è finita da donani venerdì 15 ottobre si apre ufficialmente il campionato lombardo di serie C di basket femminile 2021/22. Nel grione Giallo1 sono impegnate anche le cinque squadre nostrane: Btf Cantù, Basket Como, Us Vertematese, Pol Comense e Nonna Papera Mariano. Pronti via e subito il calendario regala un primo turno scoppiettante con due derby. Apripista domani la sfida classica Vertematese-Basket Como con le azzurre di casa affdate a Vittorio Pifferi che porteranno l'assalto alle lariane di coach Alessio Crugnola. Quasi in contemporanea il big match per il Btf Cantù di coach Matteo Boghi sul campo dell'Isotec Gallarate. Sabato sera da non perdere invece quello in programma alle ore 20.45 al Palafrancescucci di Casnate con Bernate dove la nuova Pol Comense 2015 di coach Angelo Ventura.riceverà una delle favorite del girone la Nonna Papera Mariano di coach Dionigi Cappelletti.

Programma 1° turno d'andata girone Giallo1 serie C femminile

Venerdì 15 ottobre: Vertematese-Basket Como (ore 21.30), Gavirate-Tradate, Gallarate-Btf Cantù (ore 21.15); sabato 16 Pol Comense-Nonna Papera Mariano Comense (ore 20.45).