Basket femminile il 30 settembre apripista Mariano-Bollate e Tradate-Vetematese

Basket femminile pubblicato il calendario del campionato di serie C donne 2022/23.

Basket femminile il 2 ottobre al via anche le altre due squadre lariane Btf Cantù a Corsico e Como a Garbagnate

la Fip Lombardia ha reso noto il calendario del campionato di basket femminile di serie C 2022/23. Nel girone B partecipano anche le 4 squadre lariane Btf Cantù, Mariano Comense, Basket Como e Us Vertematese. Debutto previsto per venerdì 30 settembre quando apriranno la stagione il Nonna Papera Mariano in casa contro Bollate e la Vertematese a Tradate. Domenica 2 ottobre invece toccherà al Btf Cantù ospite a Corsico e al Basket Como ospite del Garbagnate. La regular season si chiuderà nel weekend del 12 -13 maggio.

Il calendario completo delle 4 lariane di serie C 2022/23

1° turno Mariano-Bollate (and 30/9, rit 29/1), Garbagnate-Como (2/10, 2871), Tradate-Vertemate (30/9, 27/1), Corsico-Btf (2/10, 28/1)

2° turno Fernese-Mariano (8/10, 3/2), Btf-Sondrio (8/10, 5/2), Como-Legnano (8/10, 5/2), Trezzano-Vertemate (7/10, 3/2)

3° turno Corsico-Mariano (16/10, 10/2), Vertemate-Idea Sport (14/10, 12/2), Como-Bollate (15/10, 12/2), Btf-Trezzano (5/10, 10/")

4° turno Vertemate-Btf (21710, 18/2), Trezzano-Como (21/10, 18/2); riposa Mariano

5° turno Mariano-Legnano (28/10, 26/2), Btf-Tradate (28/10, 24/2), Sondrio-Vertemate (20/10, 2472); riposa Como

6° turno Gavirate-Vertemate (4/11, 3/3), Como-Mariano (5/11, 3/3), Garbagnate-Btf (6/11, 4/3)

7° turno Vertemate -Garbanate (11/11, 12/3), Mariano-Idea Sport (11/11, 1273), Fernese-Como (12/11, 11/3), Legnano-Btf (13/11, 11/3).

8° turno Btf-Idea Sport (19/11, 19/3), Vertemate-Legnano (18/11, 19/3), Como-Tradate (19/11, 17/3), Mariano-Gavirate (18/11, 17/3)

9° turno Btf-Mariano (26/11, 24/3), Gallarate-Como (25/11, 25/3); riposa Vertematese

10° turno Vertemate-Mariano (2/12, 3/3), Btf-Gallarate (3/12, 3/3), Como-Gavirate (3712, 31/3)

11° turno Bollate-Btf (11712, 15/4), Sondrio-Como (11/12, 15/4), Fernese-Vertemate (10712, 14/4), Mariano-Garbagnate (9/12, 16/4)

12° turno Corsico-Como (18/12, 22/4), Mariano-Tradate (16/12, 2174), Gallarate-Vertemate (16/12, 2174); riposa Btf

13° turno Como-Idea Sport (7/01, 30/4), Gavirate-Btf (6/1, 29/4), Trezzano-Mariano (6/1, 28/4), Vertemate-Corsico (6/1, 30/4)

14° turno Btf-Como (14/1, 6/5, Vertemate-Bollate (13/1, 7/5), Mariano-Gallarate (13/1, 5/5)

15° turno Sondrio-Mariano (22/1, 12/5), Como-Vertemate (21/1, 12/%), Fernese-Btf (21/1, 13/5).