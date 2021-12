Basket femminile "Il Btf Cantù può puntare a fare ancora meglio nel girone di ritorno"

Basket femminile al giro di boa del campionato di C parla Valerio Rossi dirigente del club brianzolo.

Il campionato di serie C del basket femminile lombardo è arrivato al giro di boa e nel girone Giallo1 comanda la Nonna Papera Mariano Comense prima imbattuta, da sola in vetta. Dietro al quarto posto sta risalendo anche il Btf Cantù che ora si candida a proseguire la sua ascesa come ammette il dirigente storico Valerio Rossi:

"Il bilancio del nostro girone d'andata è di quattro vittorie e tre sconfitte. Paghiamo l'assenza di centimetri e peso sotto canestro che in alcune partite si è fatta sentire come a Gallarate. Potevamo fare meglio a Tradate mentre a Mariano siamo arrivati condizionati da tante assenze mentre loro si sono dimostrati più profondi e meglio strutturati. Noi siamo una squadra di esterne e senza centri. Adesso rientra Legouffe a due anni dall'infortunio: non è ancora al meglio ma nel girone di ritorno potrebbe darci più solidità sotto canestro. Direi che il girone tolte Mariano e Gallarate su tutte, vede le solite protagoniste con noi Tradate con le sue giovani aggressive, poi Gavirate che può crescere ma anche il Basket Como, Vertematese e Comense. Un campionato condizionato da un solo arbitro che permette forse più aggressività a scapito di squadre più tecniche come noi che un po' paghiamo questo metro. Nel girone di ritorno da parte nostra puntiamo a confermare il cammino dell'andata e se possibile migliorarlo magari battendo in casa Tradate per puntare al terzo posto. Anche se poi la formula, uscita dopo ben sei giornate di stagione, rimetterà tutto in gioco nella seconda fase dove incroceremo un altro girone con 16 partite portandoci in dote i punti della prima fase. Il nostro obiettivo finale sarebbe quello di entrare nelle prime otto per giocare almeno il primo turno di playoff come avevamo fatto nell'ultimo campionato prima dello stop per la pandemia. Adesso speriamo di poter continuare senza più stop".