Basket femminile, il GS Villa Guardia vuole ripartire e stasera cerca il colpo sul campo di Carnate

Basket femminile: si pare oggi il 6° turno d'andata del campionato di Promozione donne.

Basket femminile: archiviato il prima ko stagionale, il team di coach Molteni cerca il pronto riscatto alle 21 ospite del fanalino di coda

Si apre questa sera il 6° turno d'andata del campionato di basket femminile di Promozione che vede come apripista nel girone B proprio il GS Villa Guardia a caccia di riscatto. Già perché dopo aver archiviato la prima sconfitta stagionale patita in casa sette giorni fa contro Biassono, la squadra diretta da coach Fabrizio Molteni questa sera cercherà di rialzarsi e ne avrà l'occasione ghiotta visto che renderà visita alle ore 21 al fanalino di coda Carnate ancora a quota 0. Un'occasione da non fallire per restare nelle zone di vertice e riagganciare in vetta proprio il Biassono che osserva il turno di riposo in questo weekend.

Il programma del 6° turno d’andata girone B

Sabato 26 novembre ore 21 Carnate-Villa Guardia; domenica 27 Usmate-Carugate, Ornago-Binzago, Giussano-San Rocco Seregno.

Classifica aggiornata girone B

Biassono 8; GS Villa Guardia, Ornago, Giussano, Usmate 6; Binzago 4; Carugate, San Rocco Seregno 2; Carnate 0.