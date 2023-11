Basket femminile: in serie C colpaccio del Btf Cantù che vince il derby a Vertemate per 39-48

Dopo l'anticipo di mercoledì vinto dal Basket Como all'overtime contro Villa Guardia, ieri sera il girone C di serie C femminile offriva un altro derby tutto brianzolo: Vertematese-Btf Cantù. Una grande classica per la categoria che non ha deluso le attese. Colpo grosso delle furie rosse canturine che trascinate da Sara Volpi (top score con 19 punti) e Veronica Romanò (11pt) sono riuscite a sbancare Vertemate per 39-48. Canturine sempre avanti: 11-13 al 10', 17-28' al 20' e 30-41 al 30'. Un successo pesante per la squadra diretta da coach Valerio Rossi che così sale a quota 4 punti lasciando sul fondo proprio Vertemate e Como. Ora l'attenzione si sposta sul big match di domani quando nel posticipo domenicale la Nonna Papera Mariano renderà visita alla capolista Lecco per provare ad agganciarla a quota 10.

Il programma del 6° turno d'andata del girone C

Mercoledì 8 novembre ore 21.30 Basket Como-Villa Guardia 60-56 dts; venerdì 10 ore 21.30 Vertematese-Btf Cantù 39-48 (11-13, 17-28, 30-41); domenica 12 ore 18 Lecco-Nonna Papera Mariano, Garbagnate-Nibionno.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Lecco 10; Nonna Papera Mariano 8; Villa Guardia, Garbagnate, Btf Cantù 4; Vertematese, Basket Como 2.