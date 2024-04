Basket femminile: è vigilia playoff per Mariano che apre gli ottavi contro Vimercate

Chiusa la seconda fase del campionato di serie C di basket femminile in Lombarda ora è tempo di playoff e playout.

Le gare

Già questa sera, venerdì 12, scenderà in campo per il 1° turno degli ottavi di finale playoff la Nonna Papera Mariano Comense. La squadra di coach Dionigi Cappelletti infatti ospiterà a Perticato la gara d'andata della sfida contro al Dipo Vimercate. Il ritorno è previsto invece per sabato 29 aprile a Vimercate. La vincente si qualificherà ai quarti. Così coach Cappelletti ci presenta la sfida: "Purtroppo non saremo al completo nel match d'andata ma come sempre non ci piangeremo addosso ma giocheremo al massimo con chi ci sarà. L'obiettivo è quello si superare questo primo turno ed entrare nei quarti si finale perchè sarebbe il premio più bello per questo super gruppo dopo una stagione tra alti e bassi".

Queste tutte le sfide dei playoff

Rezzato-Gallarate, Fernese-Geas Sesto, Melzo-Lecco, Corsico-Parre, Gavirate-Ororosa Bergamo, San Gabriele Milano-Nibionno, Mariano-Vimercate, Brixia Brescia-Aba Legnano.

Nei playout invece saranno impegnate sia Villa Guardia che Btf Cantù che però avranno un weekend di risposo. Villa Guardia affronterà il QSA Milano con il fattore campo a favore mentre Cantù sfiderà Lodi che avrà il fattore campo a suo favore. Entrambe le serie saranno al meglio delle cinque partite: gara 1 il 21 aprile, gara 2 il 28 aprile, gara 3 il 5 maggio, eventuali gara 4 il 12 maggio e gara 5 il 19 maggio.

Queste tutte le sfide dei playout

Tradate-Cappuccinese, Villa Guardia-QSA Milano, Vigevano-Crema, Lodi-Cantù, Cremonese-Garbagnate, Vorbano-Trezzano.