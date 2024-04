In serie C ininfluente ko per Villa Guardia che va ai playout, congedo amaro per Como già retrocesso

E' calato il sipario sulla seconda fase del campionato di serie C femminile. I posticipi del weekend hanno regalato due sconfitte ininfluenti per le squadre lariane. Villa Guardia infatti ha perso in casa contro Legnano ma ha iniziato a preparare i playout che scatteranno dal 20 aprile. Congedo amaro per il Basket Como che già retrocesso, ieri ha inanellato al decima sconfitta di fila sul campo del Vigevano. Per la squadra di coach Nelly Rigamonti e dello storico presidente Mastrapasqua un mesto ritorno in Promozione.

I risultati dell’ultimo turno girone Gold Ovest

Venerdì 5 aprile ore 21.15 Mariano-Gallarate 47-37; sabato 6 Nibionno-Tradate 68-58, ore 21.15 Villa Guardia-Legnano 39-45; domenica 7 Lecco-Corsico 66-37.

La classifica del girone Gold Ovest

Gallarate, Nibionno 22; Lecco 18; Legnano 16; Corsico, Nonna Papera Mariano 12; Tradate 8; GS Villa Guardia 2.

Il cartellone dell’ultimo turno girone Silver Ovest

Venerdì 5 aprile Fernese-Cantù 59-35, Vertematese-Gavirate 43-48, Trezzano-Garbagnate 62-49, sabato 6 ore 21 Vigevano-Como 54-46.

La classifica del girone Silver Ovest

Fernese 24; Gavirate 20; Trezzano, Vigevano 16, Btf Cantù, Garbagnate 12; Vertematese 8; Como 4.