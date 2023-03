Basket femminile: bella notizia tinta d'azzurro per la brava atleta nostrana.

Basket femminile: la cestista brianzola Ilaria Bernardi convocata con l'Italia Under18 rosa

Una bella notizia tinta d'azzurro è arrivata a rallegrare il basket femminile lariano. La guardia figinese Ilaria Bernardi in forza al Basket Costa Masnaga è stata infatti convocata dal Settore Squadre Nazionali Giovanili per partecipare al raduno con l'Italia Under 18 rosa in programma a Cervia dal 20 al 22 marzo. Un appuntamento importante per Ilaria in preparazione dei campionati Europei in programma a luglio in Turchia.

Azzurre convocate

Benedetta Aghilarre (2005, 170, G, Basket Roma)

Nicole Benini (2005, 180, A, Basket Roma)

Ilaria Bernardi (2005, 178, G, Basket Costa)

Alice Cappellotto (2005, 170, G, B.S.L. San Lazzaro)

Ginevra Cedolini (2005, 185, A, Basket Roma)

Sofia Ceppellotti (2005, 182, A, Libertas Sporting Basket School)

Martina Fantini (2005, 192, C, Basket Roma)

Anita Franchini (2006, 184, A, Reyer Venezia Mestre)

Lavinia Lucantoni (2005, 175, G, Basket Roma)

Sophia Lussignoli (2005, 170, G, Ororosa Bergamo)

Cristina Osazuwa (2005, 190, C, Basket Costa)

Ludovica Angela Daniela Sammartino (2005, 181, A, Pall. Vigarano 2008)

Virginia Tempia (2005, 187, A, Brixia Brescia)

Francesca Toffolo (2005, 180, A, Reyer Venezia Mestre)

Sara Valentino (2005, 185, A, Le Mura Spring Basketball)

Emma Zuccon (2006, 186, A, Reyer Venezia Mestre)

Staff azzurro

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Josè Hernan Grosso

Assistente Allenatore: Anna Zimerle

Preparatore Fisico: Diego Alpi

Medico: Alessandra Loschiavo

Fisioterapista: Miriam Rosa

Team Manager: Emanuele Cecconi