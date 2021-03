Basket femminile la Limonta Costa con la top scorer Matilde Villa pronta a tornare in campo 

Basket femminile si sono giocati ieri, 10 marzo 2021, due recuperi del campionato di A1.

Basket femminile sabato 13 marzo le pantere saranno ospiti della Dinamo Sassari ieri corsara a Lucca

Il massimo campionato di basket femminile italiano dopo la parentesi della Coppa Italia è tornato in campo per giocare due recuperi. Ieri infatti successi preziosi di San Martino di Lupari su Bologna e di Sassari a Lucca. Due gare che hanno visto protagoniste due squadre vicine alla Limonta Costa Masnaga che è stata distanziata in classifica proprio dalle lupe di San Martino mentre Sassari sarà il prossimo avversario delle pantere biancorosse sabato 13 marzo per il 20° turno stagionale. Intanto nella top ten delle migliori marcatrici del campionato di A1 si confermano due giocatrici di Costa: la giovane Matilde Villa sesta a quota 336 punti segnati e l’americana Nunn decima a quota 314.

CLASSIFICA MARCATRICI:

Burke K. (Dinamo Sassari) 458 (21,8)

Smalls K. (USE Scotti Rosa Empoli) 350 (17,5)

Anderson J. (Fila San Martino di Lupari) 348 (18,3)

Bishop A. (Virtus Segafredo Bologna) 342 (17,1)

Williams B. (Virtus Segafredo Bologna) 340 (16,2)

Villa M. (Limonta Costa Masnaga) 336 (16)

Hersler P. (O.ME.P.S. BricUp Battipaglia) 333 (16,6)

Graves B. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 314 (15,7)

Calhoun S. (Dinamo Sassari) 314 (15)

Nunn J. (Limonta Costa Masnaga) 314 (15)

Risultati dei recuperi del 7° turno d’andata di A1 donne



Mercoledì 10 marzo Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca – Dinamo Sassari 54 – 64, Fila San Martino di Lupari – Virtus Segafredo Bologna 67 – 66.

Classifica aggiornata di A1 donne

Umana Reyer Venezia 40, Famila Wuber Schio 38, Passalacqua Ragusa** 32, Virtus Segafredo Bologna 30, Allianz Geas Sesto San Giovanni 28, USE Scotti Rosa Empoli* 24, Fila San Martino di Lupari 22, Limonta Costa Masnaga 20, La Molisana Magnolia Campobasso 16, PF Broni 93** 10, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca* 10, Dinamo Sassari 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia* 6, Dondi Multistore Vigarano* 2

*una partita in meno

Il cartellone del 20° turno, 7° di ritorno del campionato di A1

Sabato 13 marzo Sassari-Costa (ore 17), Vigarano-Empoli; domenica 14 Schio-San Martino di Lupari, Campobasso-Geas Sesto, Broni-Lucca, Battipaglia-Bologna; 31/3 Ragusa-Venezia.