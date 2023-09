Basket femminile, la Spagna stoppa ai quarti di Europe Cup l'Italia della lariana Laura Spreafico

E' terminato un nuovo impegno per la cestista di Asso con la maglia azzurra 3X3

Un'ottima "Sprea" non è bastata alla nazionale che dopo una prima fase top si è arresa alle iberiche

Si è fermata ai quarti di finale la corsa della nazionale italiana di basket femminile Open 3×3 alla Europe Cup in corso di svolgimento a Gerusalemme in Israele. Le azzurre tra le cui fila è stata grande protagonista la cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico, avevano chiuso al primo posto il girone B nella prima giornata del torneo battendo Germania e Israele proprio con Sprea trascinatrice. Poi però come detto nei quarti di finale le azzurre si sono dovute arrendere alla Spagna che si è imposta con un secco 21-9 volando in semifinale.

Queste le partite azzurre

Girone B

Italia-Germania 17-10 (Spreafico 6)

Italia-Israele 22-17 (Spreafico 10)

Quarti di finale

Italia-Spagna 9-21 (Spreafico 5)

La squadra italiana era così composta: Laura Spreafico, Rae D’Alie, Sara Madera e Debora Carangelo.