Basket femminile: ancora buone nuove tinte d'azzurro per l'esperta cestista di Asso.

Basket femminile: Laura Spreafico convocata con l'Italia 3×3 Open per la Women’s Series

Bella notizia ancora tinta d'azzurro per il basket femminile lariano. C'è infatti anche l'assese Laura Spreafico tra le convocate della Nazionale italiana 3×3 Open Femminile che parteciperà alle ultime tre tappe della Women’s Series a Katowice (Polonia, 14-15 agosto), a Quebec City (Canada, 18-19 agosti) e a Baku (Azerbaigian, 22-23 agosto). Coach Andrea Capobianco ha infatti diramato le convocazioni per i tre appuntamenti e nella lista figura anche la cestista nostrana ex Comense che vuole vivere un'altra esperienza in azzurro dopo gli Europei con l'Italia maggiore che non sono andati come sperava. Tutte le partite saranno trasmesse live in streaming sul canale YouTube FIBA 3×3.

Queste le squadre partecipanti alla Women’s Series

Katowice – Italia, Cina, Neftchi (Azerbaigian), Germania, Usa, Spagna, Dusseldorf Zoos (Germania), Lituania, Gyor (Ungheria), Polonia, Israele, Malesia, Egitto, Romania, Azerbaijan, Ucraina.

Quebec City – Italia, Canada, Germania, Polonia, Usa Under 24, Romania, Cile, Nuova Zelanda

Baku – Italia, Cina, Francia, Neftchi (Azerbaigian), Germania, Sc Yuanda (Cina), Dusseldorf Zoos (Germania), Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Israele, Malesia, Romania, Azerbaijan, Ucraina, Thailandia

Il programma azzurro

12 agosto volo per Katowice (Polonia)

13 agosto Allenamenti

14-15 agosto

Torneo FIBA Women’s Series presso Rinek, Katowice

16 agosto Volp per Quebec City (Canada)

18-19 agosto

Torneo FIBA Women’s Series presso Quebec City Old Port Agora

20 agosto Volo per Baku

22-23 agosto

Torneo FIBA Women’s Series presso Baku Boulevard –Neftchiler Avenue

24 agosto Rientro a Roma e Fine Raduno.