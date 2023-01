Basket femminile: la Vertematese si riscatta e batte in volata il Corsico

Basket femminile si è giocato ieri sera un importante recupero in serie C donne.

Basket femminile: le azzurre lariana domano in casa per 47-38 la seconda in classifica grazie al parziale decisivo nell'ultimo quarto

Colpo importante quello messo a segno ieri sera dalla Vertematese nel recupero del 13° turno del campionato di basket femminile di serie C. Le azzurre lariane infatti si sono riscattate dall'ultimo ko vincendo ieri sera in casa lo scontro diretto con la seconda forza del girone B il Corsico domato al termine di una gara combattuta per 47-38. Decisivo l'allungo propiziato da Ortelli e compagne nell'ultimo quarto. Con questo successo Vertemate aggancia Mariano e Bollate al terzo posto a quota 20 e si prepara al derby di sabato sera contro Como che chiuderà il girone d'andata, L'ultimo turno di fatto si aprirà già domani sera con Cantù impegnata sul campo della Fernese.

Recupero: mercoledì 18 gennaio ore 21.30 Vertematese-Corsico 47-38

Parziali: 16-8, 24-15, 31-31.

Vertematese: L. Faverio 10, Moltani 9, Rossoni 7, Ortelli 6, F. Faverio 6, Redolfi 3, Ghitti 3, Barocco 3, Visiello, Stocchi, Ventura, Bonuomo.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 24; Sondrio, Corsico 22; Mariano, Ardor Bollate, Vertematese 20; Fernese, Idea Sport 14; Tradate 12; Trezzano, Basket Como, Legnano 8; Btf Cantù, Garbagnate 2; Gavirate 0.

Il cartellone del 15° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 20 gennaio ore 21.15 Fernese-Cantù, Trezzano-Idea Sport, Gavirate-Garbagnate; sabato 21 ore 20.30 Sondrio-Mariano, ore 21 Basket Como-Vertematese, Legnano-Gallarate; domenica 22 Bollate-Tradate.