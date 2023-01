Basket femminile: la Vertematese stasera cerca riscatto in casa contro il Corsico

Basket femminile si gioca oggi un importante recupero del girone B di serie C donne.

Basket femminile: le azzurre lariane alle 21.30 proveranno a rialzarsi dopo l'ultimo ko interno con Bollate

Il campionato di basket femminile di serie C si prepara alla volata per il titolo d'inverno visto che nel weekend si chiude l'andata. Nel girone B chi si prepara a questa volata con un doppio impegno ravvicinato è la US Vertematese che è attesa da due partite nel giro di pochi giorni che delineranno meglio la sua classifica. Dopo aver archiviato la sconfitta casalinga contro l'Ardor Bollate del fine settimana scorso, questa sera la squadra azzurra di Vertemate tornerà tra le mura amiche della palestra di via Vigna per il recupero contro Corsico. Sfida delicata quella in programma alle 21.30 che vedrà le lariane impegnate a portare l'assalto a una delle seconde forze del girone che la sopravanza di 4 lunghezze. Vertemate poi tornerà in campo sabato sera per il derby ospite del Basket Como in occasione del 15° turno ultimo d'andata. Un turno che sarà aperto venerdì sera dal Btf Cantù di scena sul campo della Fernese.

Recupero: mercoledì 18 gennaio ore 21.30 Vertematese-Corsico (arbitro Lazzarretto) .

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 24; Sondrio, Corsico 22; Mariano, Ardor Bollate 20; Vertematese 18; Fernese, Idea Sport 14; Tradate 12; Trezzano, Basket Como, Legnano 8; Btf Cantù, Garbagnate 2; Gavirate 0.

Il cartellone del 15° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 20 gennaio ore 21.15 Fernese-Cantù, Trezzano-Idea Sport, Gavirate-Garbagnate; sabato 21 ore 20.30 Sondrio-Mariano, ore 21 Basket Como-Vertematese, Legnano-Gallarate; domenica 22 Bollate-Tradate.