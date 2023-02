Basket femminile: oggi inizia il 17° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: Mariano e Vertematese aprono febbraio a domicilio con vista playoff

Si comincia oggi con il 17° turno del campionato di serie C di basket femminile. Nonna Papera Mariano e Vertematese apriranno il 2° turno di ritorno entrambe a domicilio dove riceveranno rispettivamente Fernese e Trezzano per continuare la loro rincorsa all'obiettivo playoff.

Sabato 4, invece, trasferta a Legnano per il Basket Como che dopo le tre vittorie consecutive sotto la nuova gestione di coach Nelly Rigamonti proverà a calare il poker vincente. Domenica 5 infine chiuderà il posticipo da brividi che attende il Btf Cant in Valtellina sul campo della capolista Sondrio.

Il programma del 17° turno, secondo di ritorno del girone B

Venerdì 3 febbraio ore 21.15 Mariano-Fernese, ore 21.30 Vertematese-Trezzano, Gavirate-Bollate, Gallarate-Garbagnate; sabato 4 ore 18.30 Legnano-Como; domenica 5 ore 17.30 Sondrio-Btf Cantù. Corsico-Idea Sport.

La classifica aggiornata girone B

Sondrio, Gallarate 26; Corsico, Bollate 24; Vertematese 22; Mariano 20; Fernese, Idea Sport 16; Tradate, Basket Como, Legnano 12; Trezzano 8; Garbagnate 4; Btf Cantù 2; Gavirate 0.