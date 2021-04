Basket femminile nel turno pre pasquale la Limonta riceve la Schio tricolore 

Basket femminile vigilia della 25esima giornata del massimo campionato di serie A1.

Basket femminile penultimo impegno regolare per Costa gasata dalla recente qualificazione ai playoff

Vigilia del penultimo turno di stagione regolare per il massimo campionato di basket femminile italiano. Sabato 3 aprile infatti va in scena il 25° turno che vede in campo anche la Limonta Costa Masnaga gasata dalla recente qualificazione ai playoff, la prima nella sua storia in serie A1, chiamata ad ospitare per la sua ultima gara casalinga di regular season niente meno che le campionesse d’Italia della Famila Schio. Ricordiamo che la squadra di coach Paolo Seletti in questa annata sportiva ha già affrontato due volte Schio perdendo in entrambe le occasioni: nel match d’andata in campionato fuori casa per 107-52 e poi anche nei quarti di finale di Coppa Italia a Bologna per 84-53. L’occasione però per Beatrice Del Pero e compagne di sentire già aria di playoff contro un avversario di grade spessore, talento ed esperienza ma con la possibilità di affrontarlo senza particolari pressioni. Ricordiamo che l’ultima partita di stagione regolare Costa la giocherà sabato 10 aprile a Broni.

Il cartellone del 25° turno del campionato di A1

Sabato 3 aprile ore 18 Limonta Costa-Schio, Ragusa-Campobasso, Geas -Broni, San Martino di Lupari-Empoli, Lucca-Bologna, Venezia-Battipaglia. Rinviata Sassari-Vigarano.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia 48, Famila Wuber Schio 44, Passalacqua Ragusa** 36, Virtus Segafredo Bologna 34, USE Scotti Rosa Empoli, Allianz Geas Sesto San Giovanni 30, Fila San Martino di Lupari 26, Limonta Costa Masnaga 24, La Molisana Magnolia Campobasso 18, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca, PF Broni 93 14; Dinamo Sassari 8, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia* 6, Dondi Multistore Vigarano 4

*una partita in meno