Basket femminile: è vigilia del terzultimo turno stagionali di serie C donne.

Basket femminile: Nonna Papera Mariano gioca d'anticipo e va all'assalto del Trezzano

E' già vigilia del terzultimo turno stagionale nel campionato di basket femminile di serie C lombarda. Venerdì 28 infatti si aprirà il 28° turno e lo farà con due anticipi tra cui quello importantissimo della Nonna Papera Mariano che ospiterà il Trezzano per continuare la sua rincorsa all'obiettivo Playoff. Con Gallarate e Sondrio già sicure di staccare il biglietto restano soli due posti per salire sul treno dei playoff e Mariano non può perdere terreno nei confronti di Corsico e Ardor Bollate tenendo a distanza la stessa Vertematese. Sabato sera invece toccherà al Btf Cantù atteso dalla sfida casalinga contro Gavirate che potrebbe regalare la salvezza matematica alle furie rosse brianzole. Domenica 30 invece posticipi esterni per Como a Milano contro l'Idea Sport e per la Vertematese ospite del Corsico.

Il cartellone del 28° turno del girone B

Venerdì 28 aprile ore 21.15 Mariano-Trezzano, Tradate-Fernese; sabato 29 ore 20.45 Cantù-Gavirate; domenica 30 ore 19 Idea Sport-Como, ore 21 Corsico-Vertematese, Legnano-Bollate, Garbagnate-Sondrio.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 46; S0ndrio 44; Corsico 42; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 38; Vertematese 34; Idea Sport Milano, Legnano, Fernese 24; Tradate 22; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 8; Garbagnate, Gavirate 4.